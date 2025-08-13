Báo chí Đông Nam Á ngỡ ngàng khi bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bị xử thua 3 trận

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hồ Hiền - Quỳnh Phương
13/08/2025 16:27 GMT+7

Vụ việc đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bị phạt nặng tại giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025 đã gây xôn xao làng bóng chuyền Đông Nam Á.

Vụ việc đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bị phạt nặng tại giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025 đã gây xôn xao làng bóng chuyền Đông Nam Á.

Tờ Thairath của Thái Lan đã đăng tải một bài viết chi tiết về vụ việc, với tiêu đề "VĐV Việt Nam bị loại khỏi giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025". Tờ báo này viết Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) yêu cầu kiểm tra bất ngờ về tiêu chuẩn dự giải đối với hai cầu thủ Việt Nam và một cầu thủ không vượt qua được yêu cầu này dẫn đến việc loại khỏi giải.

Sau đó, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bị xử thua 3 trận và phải xuống chơi các trận xếp hạng từ 17 đến 24.

Siam Sports (Thái Lan) cũng đưa tin về vụ việc, với tiêu đề "Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bị loại khỏi giải do không đủ điều kiện thi đấu". Báo này đã nhấn mạnh phản ứng của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), khi tổ chức này khẳng định đã tuân thủ đầy đủ quy trình đăng ký của FIVB và đã nộp hồ sơ đầy đủ trước giải đấu.

Tuy nhiên, FIVB lại đưa ra yêu cầu kiểm tra bất ngờ vào ngày 12.8, điều mà VFV cho biết là một quy định chưa từng có trước đây. Tờ báo cũng cho rằng, dù VFV phản đối quyết định, nhưng FIVB vẫn tiếp tục điều tra và cuối cùng đưa ra quyết định loại bỏ một cầu thủ và xử thua đội tuyển Việt Nam 3 trận vòng bảng.

Vì giải U.21 bóng chuyền nữ thế giới đang được tổ chức tại Indonesia nên báo chí Indonesia đưa tin rất nhiều về vụ việc. Sau khi Việt Nam bị loại khỏi vòng 16 đội, nước chủ nhà cũng là đội được đôn lên thay thế để tranh tài ở vòng này.

U.21 Việt Nam bị Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) xử thua do cáo buộc sử dụng cầu thủ không đúng quy định, dẫn đến vé lọt vào vòng 16 đội giải bóng chuyền thế giới được trao cho U.21 Indonesia.

