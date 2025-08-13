Sáng 13.8, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) chính thức thông tin về vụ việc liên quan đến quyết định của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) về trường hợp VĐV bị cho là không đủ điều kiện tham gia giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025 tại Indonesia.

U.21 bóng chuyền Việt Nam bị xử thua ở giải thế giới: VFV khiếu nại, khẳng định không sai phạm

Theo đó VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký VĐV cũng như nộp đầy đủ hồ sơ VĐV cho FIVB trước giải đấu.

Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV tham gia thi đấu. Tuy nhiên, quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12.8.

Đội U.21 Việt Nam đang gặp sự cố lớn

VFV cho biết, đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây. Vì vậy, VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của VĐV cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên sáng 13.8, ông Lê Trí Trường - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho biết theo thông tin từ ban huấn luyện từ Indonesia báo về, trước khi ra thông báo xử phạt đội tuyển U.21 Việt Nam lúc giữa đêm 12.8, đại diện BTC có đến gặp trực tiếp trao đổi với ban huấn luyện đội U.21 Việt Nam và tuyển thủ liên quan.

Ban huấn luyện đội U.21 Việt Nam cũng phản ứng trước quyết định chưa thấu tình đạt lý từ ban tổ chức. Tuy nhiên sau đó thông báo xử phạt vẫn được đưa ra, từ đó đội tuyển U.21 Việt Nam bị loại khỏi vòng 16.