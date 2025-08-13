Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
U.21 bóng chuyền Việt Nam bị xử thua ở giải thế giới: VFV khiếu nại, khẳng định không sai phạm
U.21 bóng chuyền Việt Nam bị xử thua ở giải thế giới: VFV khiếu nại, khẳng định không sai phạm

Hồ Hiền - Quỳnh Anh
13/08/2025 10:08 GMT+7

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam gửi khiếu nại đến Liên đoàn Bóng chuyền thế giới cùng Ban tổ chức giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới về kỷ luật xử thua đối với đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam.

U.21 bóng chuyền Việt Nam bị xử thua ở giải thế giới: VFV khiếu nại, khẳng định không sai phạm

Sáng 13.8, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) chính thức thông tin về vụ việc liên quan đến quyết định của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) về trường hợp VĐV bị cho là không đủ điều kiện tham gia giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025 tại Indonesia.

Theo đó VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký VĐV cũng như nộp đầy đủ hồ sơ VĐV cho FIVB trước giải đấu.

Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV tham gia thi đấu. Tuy nhiên, quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12.8.

VFV cho biết, đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây. Vì vậy, VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của VĐV cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên sáng 13.8, ông Lê Trí Trường - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho biết theo thông tin từ ban huấn luyện từ Indonesia báo về, trước khi ra thông báo xử phạt đội tuyển U.21 Việt Nam lúc giữa đêm 12.8, đại diện BTC có đến gặp trực tiếp trao đổi với ban huấn luyện đội U.21 Việt Nam và tuyển thủ liên quan.

Ban huấn luyện đội U.21 Việt Nam cũng phản ứng trước quyết định chưa thấu tình đạt lý từ ban tổ chức. Tuy nhiên sau đó thông báo xử phạt vẫn được đưa ra, từ đó đội tuyển U.21 Việt Nam bị loại khỏi vòng 16.

Trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng A, đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc vượt qua Thái Lan và giành vé vào bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF Cup nữ) 2025.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Thái Lan: 'Chờ đợi bao năm chỉ để có một trận thắng'

