Các môn khác

Diễn biến mới nhất vụ U.21 Việt Nam bị xử thua ở giải thế giới: BTC thông báo giữa đêm

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
13/08/2025 07:46 GMT+7

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam gửi khiếu nại đến Liên đoàn Bóng chuyền thế giới cùng Ban tổ chức giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới về kỷ luật xử thua đối với đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam.

Quyết định xử thua U.21 Việt Nam chưa thấu tình đạt lý 

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng nay (13.8), ông Lê Trí Trường - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) nói: "Chúng tôi đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của VĐV đội tuyển U.21 Việt Nam cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam".

Diễn biến mới nhất vụ U.21 Việt Nam bị xử thua ở giải thế giới: BTC thông báo giữa đêm- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền U.21 Việt Nam bị loại khỏi vòng 16 ở giải U.21 thế giới, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam gấp rút làm việc với FIVB

ẢNH: FIVB

Ông Lê Trí Trường cho biết, theo thông tin từ ban huấn luyện từ Indonesia báo về, trước khi ra thông báo xử phạt đội tuyển U.21 Việt Nam lúc giữa đêm qua (12.8), đại diện Ban tổ chức có đến gặp trực tiếp trao đổi với ban huấn luyện đội U.21 Việt Nam và tuyển thủ liên quan. Ban huấn luyện đội U.21 Việt Nam cũng phản ứng trước quyết định chưa thấu tình đạt lý từ ban tổ chức. Tuy nhiên sau đó thông báo xử phạt vẫn được đưa ra, từ đó đội tuyển U.21 Việt Nam bị loại khỏi vòng 16. Kết quả này có lợi cho chủ nhà Indonesia, giúp họ được đôn lên giành vé đi tiếp vòng 16 đội.

"VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký VĐV cũng như nộp đầy đủ hồ sơ VĐV cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV tham gia thi đấu. Tuy nhiên, quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12.8", ông Lê Trí Trường cho biết.

Trong khi đó ông Đào Xuân Chung - phụ trách bộ môn bóng chuyền Cục TDTT Việt Nam, trưởng đoàn U.21 Việt Nam tham dự giải cho biết mọi vấn đề về sự việc đã được báo cáo về cho Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và ông không phát ngôn thêm về sự việc xảy ra với đội U.21 Việt Nam.

Trước đó ở trận đấu cuối vòng bảng với U.21 Puerto Rico, có tuyển thủ U.21 Việt Nam không thi đấu mà ngồi trên khán đài cổ vũ cho các đồng đội. Sau đó xuất hiện thông tin một số tuyển thủ U.21 Việt Nam phải đi xét nghiệm và bổ sung giấy tờ. Tiếp đến trang chủ Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) đăng lịch thi đấu "lạ" khi loại đội U.21 Việt Nam ra khỏi vòng 16 đội mà không nêu lý do. Lịch thi đấu sau đó được gỡ bỏ. Đến giữa khuya, FIVB ra thông báo chính thức về việc hủy kết quả 4/5 trận đấu của đội tuyển U.21 Việt Nam vì vi phạm điều lệ giải.

Sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra đối với U.21 Việt Nam tại giải U.21 bóng chuyền thế giới.

Dùng người trái luật, U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị phạt nặng cỡ nào: Cầu thủ bị ‘treo giò’ 2 năm?

Sốc: Liên đoàn Bóng chuyền thế giới xử thua U.21 Việt Nam, Indonesia trám chỗ vào vòng 16

