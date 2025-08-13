Sốc: Liên đoàn Bóng chuyền thế giới xử thua U.21 Việt Nam vì phạm luật, Indonesia trám chỗ vào vòng 16

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bị xử thua, tại sao?

Khuya 12.8, trang chủ FIVB cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh rằng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã đăng ký và sử dụng một VĐV không đủ điều kiện dự giải U.21 bóng chuyền nữ thế giới 2025, cơ quan này đã tiến hành điều tra theo đúng quy định. Kết quả điều tra xác định VĐV nói trên không đáp ứng điều kiện thi đấu được quy định tại Điều 12.2 của Quy định về Kỷ luật FIVB 2023.

"Do đó, căn cứ vào Điều 13.5.2 của quy định giải đấu và Điều 14.4 của quy định kỷ luật, Tiểu ban Kỷ luật FIVB đã ra phán quyết: các trận đấu của đội tuyển Việt Nam có sự tham gia của VĐV này sẽ bị xử thua và VĐV sẽ bị loại khỏi giải, có hiệu lực ngay lập tức", FIVB khẳng định trên trang chủ.

FIVB đăng thông báo chính thức về việc U.21 Việt Nam có VĐV không đủ điều kiện thi đấu ẢNH: CMH

FIVB cho biết, vụ việc sẽ tiếp tục được chuyển tới Ủy ban Kỷ luật FIVB để xem xét khả năng áp dụng các hình thức kỷ luật bổ sung vượt ra ngoài phạm vi giải đấu. Ở bước tiếp theo, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và VĐV liên quan sẽ được mời gửi ý kiến bằng văn bản.

Hiện FIVB khẳng định sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào, khi quy trình xử lý vẫn đang tiếp diễn. Quyết định này đồng nghĩa với việc thành tích của đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam tại giải U.21 nữ thế giới 2025 sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

U.21 Việt Nam xếp cuối bảng, còn chủ nhà U.21 Indonesia vào vòng 16

Ngay sau khi có thông báo từ FIVB, PV Thanh Niên đã liên hệ với ông Đào Đức Chung - Phụ trách bộ môn Bóng chuyền Cục TDTT, kiêm Trưởng đoàn đội tuyển U.21 Việt Nam tham dự giải U.21 thế giới 2025, nhưng chưa có phản hồi. Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng chưa có động thái về quyết định xử lý của FIVB.

Theo bảng xếp hạng mới nhất mà FIVB công bố, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam xếp cuối bảng A. Thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh chỉ được công nhận có 1 trận thắng U.21 Puerto Rico ở lượt cuối (diễn ra vào chiều 12.8), do không có VĐV vi phạm tham dự. 4 trận còn lại của đội U.21 Việt Nam đã đấu trước đó đều bị xử thua 0-3. Trong 4 trận bị xử thua, có 3 trận mà U.21 Việt Nam đã giành chiến thắng gồm thắng Canada, Serbia và Indonesia. Trận thua duy nhất của U.21 Việt Nam ở vòng bảng là thua Argentina.

Ban đầu, U.21 Việt Nam đứng 2 bảng A với thành tích 4 trận thắng và 1 thua. Sau phán quyết của FIVB, U.21 Việt Nam có thành tích 1 thắng, 4 thua và đứng cuối bảng A ẢNH: CMH

Như vậy, đội tuyển Việt Nam với vị trí cuối bảng A sẽ gặp đội U.21 Ai Cập (hạng 5 bảng C) ở vòng đấu phân hạng từ 17 đến 24, diễn ra ngày 13.8. Ở diễn biến khác, với việc U.21 Việt Nam bị hủy kết quả, chủ nhà U.21 Indonesia đã giành vé vào vòng 16 đội thay vì phải thi đấu tranh hạng từ 17 đến 24.

Đây là cú sốc lớn với đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam trong lần đầu tham dự giải U.21 thế giới.