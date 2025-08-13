Dùng người trái luật, U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị phạt nặng cỡ nào: Cầu thủ bị ‘treo giò’ 2 năm?

U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam đối diện hình phạt nặng

Đêm 12.8, trang chủ FIVB cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh rằng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã đăng ký và sử dụng một VĐV không đủ điều kiện dự giải U.21 bóng chuyền nữ thế giới 2025, cơ quan này đã tiến hành điều tra theo quy định.

Kết quả điều tra xác định VĐV nói trên không đáp ứng điều kiện thi đấu. Cầu thủ này sẽ bị loại khỏi giải ngay lập tức, và các trận đấu Việt Nam sử dụng cầu thủ này sẽ bị xử thua 0-3. Kết quả này khiến U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị loại khỏi vòng 16 đội. U.21 Indonesia được trám vào thế chỗ, còn U.21 Việt Nam phải đánh tranh hạng 17-24.

Trận đấu duy nhất của U.21 Việt Nam không bị xử thua vì không cho ra sân cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu

Đội U.21 nữ Việt Nam

Đội tuyển U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam phải đấu tranh hạng từ 17-24 sau khi bị xử thua 4 trận ẢNH: FIVB

Trước đó, đội tuyển U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Indonesia 3-0, Serbia 3-1, Canada 3-1 và thua Argentina 1-3. Các trận thắng của bóng chuyền Việt Nam sẽ chuyển thành thua 0-3. Riêng trận thắng 3-1 trước Puerto Rico được giữ nguyên, do không có cầu thủ vi phạm ra sân. Ở trận này, U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam vắng 2 cầu thủ gồm Đ.T.H và P.Q.H, đều là những tay ghi điểm chủ lực.

Trước đó 1 ngày, ban tổ chức giải bóng chuyền thế giới yêu cầu phía đội Việt Nam cung cấp đầy đủ giấy tờ như khai sinh của 2 cầu thủ nói trên để tiến hành kiểm tra, sau đó đưa ra quyết định xử thua U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam.

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam có thể bị xử phạt bổ sung theo quy định của FIVB. Cụ thể, theo quy định tại Điều 11 về chuyển nhượng cầu thủ, việc tham gia (ngay cả trong các trận đấu giao hữu), của các đội hoặc cầu thủ thuộc các tổ chức không được FIVB công nhận hoặc một hoặc nhiều cầu thủ không đủ điều kiện theo quy định của FIVB sẽ bị xử phạt bằng cách loại cầu thủ khỏi giải đấu, hủy bỏ các trận đấu mà cầu thủ đó đã tham gia, phạt tiền 30.000 USD và cấm thi đấu tối đa 2 năm đối với cá nhân, tập thể vi phạm.

Như vậy, U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam có thể bị phạt 30.000 USD, còn cầu thủ vi phạm bị cấm thi đấu ở các giải do FIVB tổ chức trong tối đa 2 năm. Kết luận hình thức xử phạt sẽ được FIVB đưa ra sau khi hoàn tất điều tra.

Đây là tổn thất đáng tiếc của U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam trong lần đầu bước ra sân chơi thế giới.



