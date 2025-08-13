Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
VFV khiếu nại án phạt của FIBV, khẳng định U.21 Việt Nam không sai phạm: Nhờ cơ quan thẩm quyền vào cuộc

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
13/08/2025 06:39 GMT+7

Sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra đối với U.21 Việt Nam tại giải U.21 bóng chuyền thế giới.

VFV sẽ bảo vệ uy tín của U.21 Việt Nam và bóng chuyền Việt Nam

Về trường hợp VĐV tại giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025, phía Việt Nam đã có thông cáo báo chí.

Sáng ngày 13.8, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) chính thức thông tin về vụ việc liên quan đến quyết định của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) về trường hợp VĐV bị cho là không đủ điều kiện tham gia giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025 tại Indonesia. 

VFV khiếu nại án phạt của FIBV, khẳng định U.21 Việt Nam không sai phạm: Nhờ cơ quan thẩm quyền vào cuộc- Ảnh 1.

Đội U.21 Việt Nam đang gặp sự cố lớn

VFV khiếu nại án phạt của FIBV, khẳng định U.21 Việt Nam không sai phạm: Nhờ cơ quan thẩm quyền vào cuộc- Ảnh 2.

Trận đấu duy nhất ở vòng bảng mà U.21 Việt Nam không bị xử thua

VFV nhấn mạnh: "VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký VĐV cũng như nộp đầy đủ hồ sơ VĐV cho FIVB trước giải đấu. 

Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV tham gia thi đấu. Tuy nhiên, quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12.8. 

Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây. Vì vậy, VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của VĐV cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam. VFV rất mong các cơ quan truyền thông và công chúng đón nhận thông tin khách quan, ủng hộ đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam".

Như Thanh Niên đã đưa tin, khuya 12.8, trang chủ FIVB cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh rằng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã đăng ký và sử dụng một VĐV không đủ điều kiện dự giải U.21 bóng chuyền nữ thế giới 2025, cơ quan này đã tiến hành điều tra theo đúng quy định. Kết quả điều tra xác định VĐV nói trên không đáp ứng điều kiện thi đấu được quy định tại Điều 12.2 của Quy định về Kỷ luật FIVB 2023."Do đó, căn cứ vào Điều 13.5.2 của quy định giải đấu và Điều 14.4 của quy định kỷ luật, Tiểu ban Kỷ luật FIVB đã ra phán quyết: các trận đấu của đội tuyển Việt Nam có sự tham gia của VĐV này sẽ bị xử thua và VĐV sẽ bị loại khỏi giải, có hiệu lực ngay lập tức", FIVB khẳng định trên trang chủ.

