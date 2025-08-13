Lịch thi đấu bán kết billiards World Games hôm nay: Trần Quyết Chiến tiến gần danh hiệu mơ ước

Trần Quyết Chiến xuất sắc cỡ nào?

Tại nội dung billiards carom 3 băng World Games 2025 diễn ra ở Thành Đô (Trung Quốc), hành trình của Trần Quyết Chiến đã tạo nhiều cảm xúc cho người hâm mộ VN. Ở vòng bảng, cơ thủ số 1 VN mở màn bằng trận đấu "căng như dây đàn" với Jeremy Bury (Pháp), thậm chí suýt thua nếu không tận dụng tốt lượt cơ đề pa hậu (hòa 40-40). Tiếp đó, Quyết Chiến lại khiến khán giả thót tim khi thắng sít sao 40-38 trước Luis Martinez và tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng.

Trần Quyết Chiến đang có cơ hội lớn giành huy chương World Games đầu tiên trong sự nghiệp ẢNH: FIVE&SIX

Có thể nói Trần Quyết Chiến vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất ở vòng bảng, nhưng chủ nhân của 4 chức vô địch World Cup billiards đã thể hiện được bản lĩnh của một cơ thủ hàng đầu thế giới khi tái ngộ đối thủ đáng gờm Bury ở tứ kết. Quyết Chiến đã kịp thời cải thiện phong độ và giành chiến thắng 40-32. Một lần nữa, cơ thủ 42 tuổi cho thấy khả năng điều chỉnh chiến thuật và tâm lý cực nhanh trước khi bước vào trận đấu loại trực tiếp, nơi không còn cơ hội sửa sai.

Với tấm vé vào bán kết, Quyết Chiến đã tiến rất gần danh hiệu mà anh khát khao - tấm huy chương World Games đầu tiên trong sự nghiệp. Trước khi sang Trung Quốc, cơ thủ số 1 VN từng bộc bạch: "Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa sở hữu huy chương World Games. Do đó, mục tiêu của tôi là giành huy chương ở đấu trường này". Nếu thắng trận bán kết, Quyết Chiến chắc chắn có ít nhất tấm huy chương bạc. Còn nếu thua, cơ hội đoạt huy chương đồng vẫn rộng mở với anh.

Trong 2 lần tham dự trước đây (tại Ba Lan năm 2017 và Mỹ năm 2022), Trần Quyết Chiến đều dừng chân ở tứ kết. Lúc này, khoảng cách đến mục tiêu đã gần hơn đáng kể, nhưng vẫn còn nhiều chông gai với cơ thủ VN. Tại bán kết World Games 2025, Trần Quyết Chiến gặp thử thách lớn là đương kim vô địch billiards carom 3 băng thế giới Cho Myung-woo. Thần đồng billiards Hàn Quốc đang có phong độ cực cao. Trong chưa đầy 1 tháng rưỡi, cơ thủ sinh năm 1998 này đã giành tới 3 danh hiệu vô địch. Cho Myung-woo đăng quang World Cup billiards Porto (Bồ Đào Nha) hôm 5.7, sau đó lên ngôi tại 2 giải vô địch toàn quốc Hàn Quốc vào ngày 16.7 và 6.8. Tại vòng tứ kết World Games 2025, Cho Myung-woo đã đánh bại tay cơ đồng hương Heo Jung-han với điểm số 40-29.

Cơ thủ 27 tuổi cũng khởi đầu không tốt ở World Games 2025, khi chỉ có thành tích 1 hòa và 1 thua ở vòng đấu bảng. Tuy nhiên, chiến thắng của Cho Myung-woo trước đối thủ mạnh tại trận tứ kết là tín hiệu cho thấy anh đã lấy lại được phong độ. Vì thế, trận bán kết giữa Trần Quyết Chiến và Cho Myung-woo vào lúc 8 giờ hôm nay (13.8) khả năng rất căng thẳng, hấp dẫn.