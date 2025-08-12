Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lịch đấu billiards ngày 12.8: Trần Quyết Chiến tái đấu 'vua thời gian', xem kênh nào?

Thu Bồn
Thu Bồn
12/08/2025 02:52 GMT+7

Chỉ 1 ngày sau màn rượt đuổi nghẹt thở ở vòng bảng, Trần Quyết Chiến sẽ lại so tài với "vua thời gian" Jeremy Bury, ở trận tứ kết nội dung billiards carom 3 băng World Games 2025 (đang diễn ra ở Thành Đô, Trung Quốc).

Đối thủ đầy duyên nợ của Trần Quyết Chiến

Mới vào sáng 11.8, người hâm mộ billiards Việt Nam đã trải qua những phút "thót tim" khi Trần Quyết Chiến bất ngờ tung sê-ri 9 điểm ở cuối trận, cầm hòa 40-40 trước Jeremy Bury tại vòng bảng. Vậy mà chỉ 1 ngày sau (hôm nay, 12.8), duyên nợ lại đưa hai tay cơ này tái đấu với nhau ở tứ kết. Màn chạm trán hứa hẹn nảy lửa này sẽ diễn ra vào 12 giờ 30 ngày 12.8 (giờ Việt Nam).

Trận tứ kết giữa Trần Quyết Chiến và Jeremy Bury được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của Liên đoàn Billiards thể thao thế giới (link: https://www.youtube.com/@wcbsbilliards6125/streams).

Lịch đấu billiards ngày 12.8: Trần Quyết Chiến tái đấu 'vua thời gian', xem kênh nào?- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến vào tứ kết với vị trí nhất bảng

ẢNH: N.T

Jeremy Bury (44 tuổi) là một trong những cơ thủ giàu kinh nghiệm nhất của làng billiards carom 3 băng châu Âu. Cơ thủ người Pháp và Trần Quyết Chiến đã không ít lần gặp nhau ở các giải đấu thuộc hệ thống Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB). Năm 2016, chính Bury từng đánh bại Quyết Chiến ở chung kết World Cup Guri (Hàn Quốc). Bury được biết đến với biệt danh "vua thời gian", khi có thói quen để đồng hồ đếm ngược gần về 0 mới ra cơ. Phong cách đánh này từng nhiều lần khiến các cơ thủ hàng đầu phải chật vật, và chắc chắn sẽ là thử thách lớn cho Quyết Chiến tại tứ kết.

Phong độ của cả hai trước trận đấu này cho thấy đây là màn so tài khó lường. Ở vòng bảng, Bury thắng Luiz Martinez rồi hòa Quyết Chiến để sớm giành vé vào tứ kết sớm. Quyết Chiến thì khởi đầu chậm khi chạm trán Bury và tiếp tục giành chiến thắng nghẹt thở trước Martinez, nhưng vẫn vào tứ kết với ngôi đầu bảng C nhờ hơn chỉ số phụ.

Lịch đấu billiards ngày 12.8: Trần Quyết Chiến tái đấu 'vua thời gian', xem kênh nào?- Ảnh 2.

Trận gần nhất gặp nhau, Bury hòa 40-40 với Quyết Chiến

ẢNH: UMB

Trong những lần chạm trán gần đây, Quyết Chiến thường chiếm ưu thế trước Bury. Đây là yếu tố tiếp thêm sự tự tin cho cơ thủ gốc Hà Tĩnh, đặc biệt khi anh đang hướng tới mục tiêu lọt sâu hơn nữa ở kỳ World Games đầu tiên góp mặt. Tại vòng bảng, Quyết Chiến không thua vì trận đấu này có thể thức đồng lượt cơ, được đề pa hậu khi cầm vàng. Nhưng ở trận tứ kết loại trực tiếp, cơ thủ Việt Nam sẽ không có cơ hội sửa sai nếu để đối thủ đủ điểm trước.

Các cặp đấu tứ kết còn lại của nội dung billiards carom 3 băng World Games 2025 gồm: màn so tài nội bộ Hàn Quốc giữa Cho Myung-woo và Heo Jung-han lúc 10 giờ, Martin Horn (Đức) gặp Pedro Piedrabuena (Mỹ) lúc 16 giờ, Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ) chạm trán Sameh Sidhom (Ai Cập) lúc 18 giờ.

Tin liên quan

Billiards: Trần Quyết Chiến thắng nghẹt thở, số 1 thế giới bị loại sốc

Billiards: Trần Quyết Chiến thắng nghẹt thở, số 1 thế giới bị loại sốc

Đại diện duy nhất của nội dung billiards carom 3 băng nam World Games 2025 đã giành vé đi tiếp vào tứ kết với ngôi nhất bảng. Trong khi đó, đương kim số 1 thế giới bất ngờ bị loại ngay từ vòng bảng

Billiards: Trần Quyết Chiến bất ngờ tung sê-ri, bất phân thắng bại với 'vua thời gian'

Trần Quyết Chiến chinh phục huy chương billiards danh giá

Khám phá thêm chủ đề

Trần Quyết Chiến Billiards World Games carom 3 băng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận