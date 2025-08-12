Lịch đấu billiards ngày 12.8: Trần Quyết Chiến tái đấu 'vua thời gian', xem kênh nào?

Đối thủ đầy duyên nợ của Trần Quyết Chiến

Mới vào sáng 11.8, người hâm mộ billiards Việt Nam đã trải qua những phút "thót tim" khi Trần Quyết Chiến bất ngờ tung sê-ri 9 điểm ở cuối trận, cầm hòa 40-40 trước Jeremy Bury tại vòng bảng. Vậy mà chỉ 1 ngày sau (hôm nay, 12.8), duyên nợ lại đưa hai tay cơ này tái đấu với nhau ở tứ kết. Màn chạm trán hứa hẹn nảy lửa này sẽ diễn ra vào 12 giờ 30 ngày 12.8 (giờ Việt Nam).

Trận tứ kết giữa Trần Quyết Chiến và Jeremy Bury được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của Liên đoàn Billiards thể thao thế giới (link: https://www.youtube.com/@wcbsbilliards6125/streams).

Trần Quyết Chiến vào tứ kết với vị trí nhất bảng ẢNH: N.T

Jeremy Bury (44 tuổi) là một trong những cơ thủ giàu kinh nghiệm nhất của làng billiards carom 3 băng châu Âu. Cơ thủ người Pháp và Trần Quyết Chiến đã không ít lần gặp nhau ở các giải đấu thuộc hệ thống Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB). Năm 2016, chính Bury từng đánh bại Quyết Chiến ở chung kết World Cup Guri (Hàn Quốc). Bury được biết đến với biệt danh "vua thời gian", khi có thói quen để đồng hồ đếm ngược gần về 0 mới ra cơ. Phong cách đánh này từng nhiều lần khiến các cơ thủ hàng đầu phải chật vật, và chắc chắn sẽ là thử thách lớn cho Quyết Chiến tại tứ kết.

Phong độ của cả hai trước trận đấu này cho thấy đây là màn so tài khó lường. Ở vòng bảng, Bury thắng Luiz Martinez rồi hòa Quyết Chiến để sớm giành vé vào tứ kết sớm. Quyết Chiến thì khởi đầu chậm khi chạm trán Bury và tiếp tục giành chiến thắng nghẹt thở trước Martinez, nhưng vẫn vào tứ kết với ngôi đầu bảng C nhờ hơn chỉ số phụ.

Trận gần nhất gặp nhau, Bury hòa 40-40 với Quyết Chiến ẢNH: UMB

Trong những lần chạm trán gần đây, Quyết Chiến thường chiếm ưu thế trước Bury. Đây là yếu tố tiếp thêm sự tự tin cho cơ thủ gốc Hà Tĩnh, đặc biệt khi anh đang hướng tới mục tiêu lọt sâu hơn nữa ở kỳ World Games đầu tiên góp mặt. Tại vòng bảng, Quyết Chiến không thua vì trận đấu này có thể thức đồng lượt cơ, được đề pa hậu khi cầm vàng. Nhưng ở trận tứ kết loại trực tiếp, cơ thủ Việt Nam sẽ không có cơ hội sửa sai nếu để đối thủ đủ điểm trước.

Các cặp đấu tứ kết còn lại của nội dung billiards carom 3 băng World Games 2025 gồm: màn so tài nội bộ Hàn Quốc giữa Cho Myung-woo và Heo Jung-han lúc 10 giờ, Martin Horn (Đức) gặp Pedro Piedrabuena (Mỹ) lúc 16 giờ, Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ) chạm trán Sameh Sidhom (Ai Cập) lúc 18 giờ.