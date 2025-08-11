Billiards: Trần Quyết Chiến bất ngờ tung sê-ri, bất phân thắng bại với 'vua thời gian'

Sáng 11.8, Trần Quyết Chiến đấu trận ra quân ở nội dung billiards carom 3 băng nam World Games 2025, gặp Jeremy Bury (Pháp). Trước đó, ngày 10.8, cơ thủ người Pháp đã giành chiến thắng ở trận mở màn khi chạm trán với Luiz Martinez.

Trong trận đấu này, cả Quyết Chiến và Bury cùng nhập cuộc thận trọng. Tay cơ người Pháp vẫn thi đấu với phong cách thường thấy, nghiên cứu hình bi rất kỹ lưỡng trước khi thực hiện cú đánh. Phải đến lượt cơ thứ 10, Trần Quyết Chiến mới có sê-ri 5, san bằng điểm số 13-13. Ở lượt cơ thứ 12, khi điểm số đang là 15-15, Bury đã ghi 5 điểm để dẫn 20-15, đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao.

Trần Quyết Chiến hòa với Bury, ở trận ra quân tại World Games 2025 ẢNH: UMB

Có thể nói ở trận ra quân World Games 2025, Trần Quyết Chiến vẫn chưa thực sự "nóng máy". Bury chơi không hay. Dù vậy, cơ thủ của Việt Nam không thể tận dụng được cơ hội để có sê-ri. Trần Quyết Chiến nhiều lần để hụt những hình bi "sườn" khá đáng tiếc.

Sau 20 lượt cơ, Bury dẫn Quyết Chiến 29-25. Đến giai đoạn cuối trận, tốc độ ghi điểm tăng lên khi hai cơ thủ đều có sê-ri. Ở lượt cơ thứ 24, khi điểm số đang là 31-27, Bury có sê-ri 7 điểm để vươn lên dẫn 38-27. Lúc này, cơ thủ người Pháp đã tiến rất gần đến chiến thắng thứ hai liên tiếp. Nhiều khán giả Việt Nam theo dõi trận đấu cũng tưởng chừng như Quyết Chiến sẽ thất bại. Nhưng khi bước vào bàn đấu, tay cơ gốc Hà Tĩnh bất ngờ tung sê-ri 9 điểm để đáp trả đối thủ, đồng thời thu hẹp cách biệt xuống còn 36-38.

Ở lượt cơ thứ 25, Bury ghi 2 điểm để cán mốc 40 điểm trước. Trong lượt cơ đề pa hậu, Trần Quyết Chiến điềm tĩnh ghi được 4 điểm. Chung cuộc, Trần Quyết Chiến hòa 40-40 với Jeremy Bury.

Bury đã vào tứ kết, Trần Quyết Chiến đấu trận quyết định khi nào?

Sau 2 trận đấu, Bury có thành tích 1 thắng và 1 hòa, đã chắc chắn giành vé vào tứ kết billiards carom 3 băng nam World Games 2025. Trong khi đó, Trần Quyết Chiến vẫn còn 1 trận đấu quyết định gặp Luiz Martinez (Colombia), vào lúc 17 giờ chiều 11.8 (theo giờ Việt Nam).

Bury với thành tích 1 thắng 1 hòa đã giành vé vào tứ kết ẢNH: FIVE&SIX

Tại nội dung billiards carom 3 băng nam của World Games 2025, 12 cơ thủ tranh tài được chia đều vào 4 bảng đấu (mỗi bảng 3 người). Các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Theo đó, hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp vào vòng tứ kết.