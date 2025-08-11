Trần Quyết Chiến chinh phục huy chương billiards danh giá

Trần Quyết Chiến nhận vinh dự lớn

Trong số những VĐV VN dự kỳ đại hội tại Trung Quốc lần này, Trần Quyết Chiến là đại diện duy nhất tranh tài ở nội dung billiards carom 3 băng nam. Đây là lần thứ 3 liên tiếp cơ thủ gốc Hà Tĩnh góp mặt ở World Games. Hai lần trước (năm 2017 ở Ba Lan và năm 2022 tại Mỹ), cơ thủ số 1 VN đều vào đến tứ kết. Lần này, mục tiêu của Trần Quyết Chiến không gì khác ngoài việc phá vỡ giới hạn đó và chạm tay vào tấm huy chương danh giá. "Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa sở hữu huy chương World Games. Do đó, mục tiêu của tôi là giành huy chương ở đấu trường này. Nếu đoạt được HCV thì thật sự quá tuyệt vời", Trần Quyết Chiến chia sẻ.

Trần Quyết Chiến hướng đến tấm huy chương World Games đầu tiên trong sự nghiệp ẢNH: THU BỒN

Nội dung billiards carom 3 băng nam của World Games 2025 có 12 cơ thủ tranh tài. Theo đó, Trần Quyết Chiến nằm ở bảng C cùng với Jeremy Bury (Pháp) và Luiz Martinez (Colombia). Hôm nay (11.8), Trần Quyết Chiến sẽ đấu trận ra quân vòng bảng gặp Jeremy Bury. Tay cơ người Pháp là một trong những gương mặt kỳ cựu của làng carom 3 băng thế giới, có phong cách thi đấu rất chắc chắn. Quyết Chiến và Bury từng gặp nhau không ít lần ở các giải đấu thuộc hệ thống UMB (Tổ chức billiards carom thế giới). Ở chặng World Cup billiards gần nhất diễn ra tại Porto (Bồ Đào Nha) hồi đầu tháng 7, Bury vào đến trận chung kết.

Sau trận mở màn, Trần Quyết Chiến chạm trán cơ thủ đến từ Colombia - Luiz Martinez. Martinez dù không được đánh giá cao bằng Bury, nhưng cơ thủ người Colombia vẫn tiềm ẩn sự khó lường, đặc biệt là khi thi đấu ở những sân chơi lớn như World Games. Tuy nhiên, nếu chơi đúng sức, nhiệm vụ vượt qua vòng bảng để góp mặt ở vòng loại trực tiếp không phải là quá khó với cơ thủ số 1 VN. Theo đó, hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ vào tranh tài tại tứ kết.

Với kinh nghiệm dày dặn và phong độ hiện tại, Trần Quyết Chiến được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại World Games 2025. Trước khi sang Trung Quốc, Trần Quyết Chiến có màn chạy đà ấn tượng. Cơ thủ số 1 VN lên ngôi vô địch tại giải HBSF chặng 2 do Liên đoàn Billiards và Snooker TP.HCM tổ chức hôm 5.8. Danh hiệu này không chỉ mang ý nghĩa tinh thần đối với Quyết Chiến, mà còn là lời khẳng định rằng anh đang ở trạng thái tốt để bước vào một đấu trường tầm cỡ hơn. "Sau một thời gian dài không thi đấu, nếu vào tranh tài ở World Games ngay thì có khả năng tôi sẽ không bắt nhịp được. Chính vì vậy, giải HBSF vừa qua đóng vai trò quan trọng để tôi sẵn sàng cho kỳ đại hội tại Trung Quốc", cơ thủ VN cho biết.