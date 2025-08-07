Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Billiards: Cơ thủ Việt Nam ngược dòng nghẹt thở, đánh bại nhà vô địch Tây Ban Nha

Thu Bồn
Thu Bồn
07/08/2025 16:43 GMT+7

Tay cơ Việt Nam Nguyễn Đức Anh Chiến đã có màn ngược dòng kịch tính trước nhà vô địch người Tây Ban Nha, qua đó giành vé đi tiếp vào vòng 32 giải billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc (PBA) mùa giải 2025 - 2026.

Ở loạt trận thuộc vòng 64 PBA Tour 2025 - 2026 diễn ra chiều 7.8, Nguyễn Đức Anh Chiến chạm trán với tay cơ đẳng cấp người Tây Ban Nha David Martinez. David Martinez là một trong những cơ thủ xuất sắc nhất trong lịch sử giải billiards chuyên nghiệp của Hàn Quốc tính đến thời điểm hiện tại, từng giành nhiều chức vô địch. Vào lúc này, cơ thủ sinh năm 1991 cũng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng đơn nam của PBA mùa 2025 - 2026.

Chiến thắng kịch tính trên chấm phạt đền

Nguyễn Đức Anh Chiến đã nhập cuộc vô cùng tự tin và giành chiến thắng ngay trong ván đấu đầu tiên với điểm số 15/13, vươn lên dẫn 1-0 trước David Martinez.

Những diễn biến tiếp theo chứng kiến màn rượt đuổi kịch tính của hai cơ thủ. Cơ thủ người Tây Ban Nha thể hiện bản lĩnh và đánh bại Anh Chiến trong ván 2 (15/13) và ván 3 (15/7), qua đó dẫn ngược 2-1.

Billiards: Cơ thủ Việt Nam ngược dòng nghẹt thở, đánh bại nhà vô địch Tây Ban Nha- Ảnh 1.

Nguyễn Đức Anh Chiến giành chiến thắng trước David Martinez, giành vé vào vòng 32

ẢNH: PBA

Trong ván đấu quyết định, Nguyễn Đức Anh Chiến thi đấu rất điềm tĩnh, tạo ra thế trận chặt chẽ trước David Martinez. Từ đó, cơ thủ người Tây Ban Nha đã không duy trì được sự chính xác trong nhiều tình huống xử lý. Cơ thủ Việt Nam tận dụng cơ để ghi các điểm số quan trọng và giành chiến thắng 15/9 ở ván 4, cân bằng tỷ số thành 2-2 và đưa trận đấu vào loạt luân lưu.

Trên chấm phạt đền, David Martinez quyết định thực hiện cú đề pa bằng pha xử lý chạm băng trước (a-băng), nhưng không thể ghi điểm. Trước một hình bi "sườn" do đối thủ để lại, Nguyễn Đức Anh Chiến dễ dàng ghi điểm và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Qua đó, Anh Chiến lấy vé vào chơi ở vòng 32 cơ thủ.

Billiards: Cơ thủ Việt Nam ngược dòng nghẹt thở, đánh bại nhà vô địch Tây Ban Nha- Ảnh 2.

David Martinez là một trong những cơ thủ xuất sắc nhất lịch sử PBA

ẢNH: PBA

Ở trận đấu cũng thuộc vòng 64 diễn ra cùng ngày, Nguyễn Quốc Nguyện không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Park Jung-hoo với tỷ số 3-1. Quốc Nguyện cũng điền tên mình vào vòng 32 cơ thủ của PBA Tour 2025 - 2026.

