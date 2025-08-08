Billiards: Hoàng Sao gây ấn tượng, 4 cơ thủ Việt Nam vào knock-out giải Mỹ

Florida Open pool Championship 2025 diễn ra từ ngày 5 đến 10.8, quy tụ 256 tay cơ trên toàn thế giới. Những cơ thủ billiards pool hàng đầu thế giới như Fedor Gorst, Shane Van Boening, Jayson Shaw và đương kim vô địch thế giới 9 bi Carlo Biado đương nhiên góp mặt. Việt Nam có 8 đại diện dự giải. Trong đó, Dương Quốc Hoàng (biệt danh Hoàng Sao) là đại diện Việt Nam thi đấu ấn tượng nhất ở vòng loại.

Hoàng Sao toàn thắng 3 trận vòng loại

Hoàng Sao là cơ thủ Việt Nam đầu tiên giành vé vào vòng knock-out với thành tích 3 trận toàn thắng. Lần lượt, cơ thủ sinh năm 1987 đã đánh bại Robert Dowling (Mỹ, 9-4), John Souders (Mỹ, 9-1) và Patric Gonzales (Philippines, 9-3).

Hoàng Sao là cơ thủ đầu tiên của Việt Nam giành vé vào vòng 64 Florida Open Pool Championship 2025, với thành tích 3 trận toàn thắng ẢNH: WNT

Bên cạnh Hoàng Sao, vòng 64 của Florida Open 2025 còn có sự góp mặt của 3 cơ thủ Việt Nam khác là Lường Đức Thiện, Phạm Phương Nam và Lê Quang Trung. Cả Đức Thiện, Phương Nam và Quang Trung đều nhận 1 thất bại ở vòng loại và giành vé vào knock-out khi vượt qua nhánh thua.

Các trận đấu của vòng 64 sẽ diễn ra từ tối 8.8. Vào lúc 22 giờ (giờ Việt Nam): Lường Đức Thiện gặp Jesus Atencio (Venezuela), Hoàng Sao chạm trán Chang Yu Lung (Đài Loan), Phạm Phương Nam đối đầu Mustafa Alnar (Thổ Nhĩ Kỳ).

Vào lúc 23 giờ 30 (giờ Việt Nam): Lê Quang Trung đụng độ Alexander Kazakis (Hy Lạp).