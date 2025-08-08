Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Billiards: Hoàng Sao gây ấn tượng, 4 cơ thủ Việt Nam vào knock-out giải Mỹ

Thu Bồn
08/08/2025 11:05 GMT+7

Bốn cơ thủ Việt Nam giành quyền góp mặt ở vòng knock-out (64 cơ thủ) tại giải billiards Florida Open Pool Championship 2025 đang diễn ra ở Mỹ. Trong đó, Dương Quốc Hoàng gây ấn tượng mạnh với chuỗi trận thắng liên tiếp.

Florida Open pool Championship 2025 diễn ra từ ngày 5 đến 10.8, quy tụ 256 tay cơ trên toàn thế giới. Những cơ thủ billiards pool hàng đầu thế giới như Fedor Gorst, Shane Van Boening, Jayson Shaw và đương kim vô địch thế giới 9 bi Carlo Biado đương nhiên góp mặt. Việt Nam có 8 đại diện dự giải. Trong đó, Dương Quốc Hoàng (biệt danh Hoàng Sao) là đại diện Việt Nam thi đấu ấn tượng nhất ở vòng loại.

Hoàng Sao toàn thắng 3 trận vòng loại

Hoàng Sao là cơ thủ Việt Nam đầu tiên giành vé vào vòng knock-out với thành tích 3 trận toàn thắng. Lần lượt, cơ thủ sinh năm 1987 đã đánh bại Robert Dowling (Mỹ, 9-4), John Souders (Mỹ, 9-1) và Patric Gonzales (Philippines, 9-3).

Billiards: Hoàng Sao gây ấn tượng, 4 cơ thủ Việt Nam vào knock-out giải Mỹ - Ảnh 1.

Hoàng Sao là cơ thủ đầu tiên của Việt Nam giành vé vào vòng 64 Florida Open Pool Championship 2025, với thành tích 3 trận toàn thắng

ẢNH: WNT

Bên cạnh Hoàng Sao, vòng 64 của Florida Open 2025 còn có sự góp mặt của 3 cơ thủ Việt Nam khác là Lường Đức Thiện, Phạm Phương Nam và Lê Quang Trung. Cả Đức Thiện, Phương Nam và Quang Trung đều nhận 1 thất bại ở vòng loại và giành vé vào knock-out khi vượt qua nhánh thua.

Các trận đấu của vòng 64 sẽ diễn ra từ tối 8.8. Vào lúc 22 giờ (giờ Việt Nam): Lường Đức Thiện gặp Jesus Atencio (Venezuela), Hoàng Sao chạm trán Chang Yu Lung (Đài Loan), Phạm Phương Nam đối đầu Mustafa Alnar (Thổ Nhĩ Kỳ).

Vào lúc 23 giờ 30 (giờ Việt Nam): Lê Quang Trung đụng độ Alexander Kazakis (Hy Lạp).

Giải thưởng của Florida Open Pool Championship 2025

Florida Open Pool Championship 2025 có tổng tiền thưởng là 200.000 USD (khoảng 5,24 tỉ đồng). Trong đó, nhà vô địch nhận 40.000 USD (tương đương 1 tỉ đồng), á quân nhận 16.000 USD (khoảng 419 triệu đồng), đồng hạng ba nhận 262 triệu đồng mỗi người. Ngoài ra, các cơ thủ vào đến tứ kết nhận 7.000 USD, vòng 16 nhận 4.000 USD, vòng 32 nhận 2.000 USD, vòng 64 nhận 1.000 USD.

Billiards: Cơ thủ Việt Nam ngược dòng nghẹt thở, đánh bại nhà vô địch Tây Ban Nha

Tay cơ Việt Nam Nguyễn Đức Anh Chiến đã có màn ngược dòng kịch tính trước nhà vô địch người Tây Ban Nha, qua đó giành vé đi tiếp vào vòng 32 giải billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc (PBA) mùa giải 2025 - 2026.

Thần đồng billiards Hàn Quốc liên tục tung sê-ri để vô địch: Tái ngộ Trần Quyết Chiến

Billiards: Trần Quyết Chiến tung siêu phẩm, thắng ngược ngoạn mục để giành chức vô địch

