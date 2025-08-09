Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Billiards: Cơ thủ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục, đánh bại cựu vô địch thế giới

Thu Bồn
Thu Bồn
09/08/2025 10:48 GMT+7

Mã Minh Cẩm có màn ngược dòng ngoạn mục trước cựu vô địch thế giới Choi Sung-won tại giải billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc (PBA) mùa giải 2025 - 2026. Lúc này, Minh Cẩm là cơ thủ Việt Nam duy nhất góp mặt ở vòng 16.

Ở trận đấu thuộc vòng 32 PBA Tour 2025 - 2026 kết thúc vào khuya 8.8, Mã Minh Cẩm chạm trán với cơ thủ mạnh người Hàn Quốc Choi Sung-won. Choi Sung-won là cơ thủ tốp đầu của Hàn Quốc, nơi có nền carom 3 băng phát triển bậc nhất thế giới. Tay cơ sinh năm 1977 của xứ sở kim chi từng đăng quang chức vô địch thế giới (World Championship) vào năm 2014. Trước đó, Choi Sung-won cũng đã vô địch 1 chặng World Cup billiards vào năm 2012. Choi nói lời chia tay với Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) để cập bến PBA vào cuối năm 2023.

Trong ván thi đấu đầu tiên, Mã Minh Cẩm thi đấu tự tin và tạo ra thế trận giằng co với Choi Sung-won. Có lúc, điểm số là 13/13, trước khi cơ thủ Việt Nam giành chiến thắng 15/13.

Billiards: Cơ thủ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục, đánh bại cựu vô địch thế giới- Ảnh 1.

Mã Minh Cẩm là cơ thủ Việt Nam duy nhất góp mặt ở vòng 16 của giải PBA đang diễn ra tại Hàn Quốc

ẢNH: N.T

Mã Minh Cẩm "thua trắng" ở ván 3

Như bị chạm vào lòng tự ái, nhà vô địch thế giới UMB năm 2014 đã vùng lên mạnh mẽ và giành chiến thắng trong 2 ván đấu tiếp theo. Ở ván 2, Choi Sung-won có sê-ri 6 tạo bước ngoặt và giành chiến thắng trước Mã Minh Cẩm với điểm số cách biệt 15/6. Đến ván 3, cơ thủ Hàn Quốc còn chơi bùng nổ hơn, khiến cơ thủ Việt Nam thua trắng 0/15.

Ở ván 4, Mã Minh Cẩm buộc phải giành chiến thắng để níu kéo hy vọng đi tiếp. Cơ thủ Việt Nam lấy lại thế chủ động trên bàn đấu, vươn lên dẫn 8/0, 10/2. Mã Minh Cẩm thắng 15/6 ở ván 4 và kéo trận đấu vào ván 5 quyết định.

Trong ván đấu cuối cùng, Mã Minh Cẩm tiếp tục duy trì được cảm giác ghi điểm, thực hiện nhiều tình huống a-băng chính xác và giành thắng chiến thắng 11/3. Chung cuộc, Mã Minh Cẩm ngược dòng để thắng Choi Sung-won với tỷ số 3-2, qua đó giành vé tiến vào vòng 16 cơ thủ.

Billiards: Cơ thủ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục, đánh bại cựu vô địch thế giới- Ảnh 2.

Choi Sung-won (trái) là cơ thủ hàng đầu Hàn Quốc, từng vô địch thế giới vào năm 2014

ẢNH: CMH

Tại vòng 32, Nguyễn Quốc Nguyện và Nguyễn Đức Anh Chiến cũng ra sân nhưng đều nhận thất bại và dừng bước. Như vậy, Mã Minh Cẩm hiện là niềm hy vọng duy nhất của billiards carom 3 băng Việt Nam tại chặng đấu PBA đang diễn ra.

Ở trận đấu thuộc vòng 16 cơ thủ, Mã Minh Cẩm chạm trán Hwnag Hyung-bum. Trận đấu này diễn ra vào lúc 20 giờ 30 ngày 9.8 (theo giờ Việt Nam).

Tay cơ Việt Nam Nguyễn Đức Anh Chiến đã có màn ngược dòng kịch tính trước nhà vô địch người Tây Ban Nha, qua đó giành vé đi tiếp vào vòng 32 giải billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc (PBA) mùa giải 2025 - 2026.

Xem thêm bình luận