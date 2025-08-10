Xác định đối thủ của Trần Quyết Chiến tại World Games: Chạm trán 'vua thời gian'

Trần Quyết Chiến rơi vào bảng C môn billiards carom 3 băng World Games 2025, chạm trán hai đối thủ là Jeremy Bury (Pháp) và Luiz Martinez (Colombia).

Theo lịch thi đấu, đại diện của Việt Nam sẽ mở màn bằng trận gặp Jeremy Bury lúc 8 giờ (theo giờ Việt Nam). Vào lúc 17 giờ chiều cùng ngày, cơ thủ gốc Hà Tĩnh sẽ chạm trán với Luiz Martinez.

Trần Quyết Chiến có lần thứ ba liên tiếp dự World Games ẢNH: SCTV

Jeremy Bury (44 tuổi) là một trong những cơ thủ giàu kinh nghiệm nhất của làng billiards carom 3 băng châu Âu. Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam, từng nhiều lần so cơ với Trần Quyết Chiến tại các giải thuộc Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) như World Cup hay World Championship.

Đặc biệt, Bury còn được người hâm mộ biết đến với biệt danh "vua thời gian". Anh có thói quen để đồng hồ đếm ngược chỉ còn 1 - 2 giây mới ra cơ. Đây cũng là một kỹ năng khiến lối đánh của Bury trở nên khó chịu.

Trần Quyết Chiến thường giành chiến thắng ở những lần đối đầu gần đây

Ở chặng World Cup billiards Guri (Hàn Quốc) năm 2016, Bury từng đánh bại Trần Quyết Chiến trong trận chung kết. Tại chặng World Cup billiards gần nhất diễn ra ở Porto (Bồ Đào Nha) hồi đầu tháng 7, Bury vào đến trận chung kết và đoạt vị trí á quân. Tuy nhiên, trong những lần đối đầu gần đây, Quyết Chiến thường là người thắng cuộc.

Jeremy Bury từng thắng Trần Quyết Chiến ở chung kết chặng World Cup billiards năm 2016 ẢNH: FIVE&SIX

Tại nội dung billiards carom 3 băng nam của World Games 2025, 12 cơ thủ tranh tài được chia đều vào 4 bảng đấu (mỗi bảng 3 người). Các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Theo đó, hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp vào vòng tứ kết.

Bảng A có sự xuất hiện của đương kim vô địch billiards carom 3 băng thế giới Cho Myung-woo (Hàn Quốc), Martin Horn (Đức), Erick Tellez (Costa Rica). Bảng B gồm đương kim số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan), Heo Jung-han (Hàn Quốc), Pedro Piedrabuena (Mỹ). Bảng D có Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ), Sameh Sidhom (Ai Cập), Jiale Qian (Trung Quốc).