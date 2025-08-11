Billiards: Trần Quyết Chiến thắng nghẹt thở, số 1 thế giới bị loại sốc

Trần Quyết Chiến khiến khán giả thót tim

Ở trận ra quân World Games 2025 (tổ chức ở Thành Đô, Trung Quốc) diễn ra sáng 11.8, Trần Quyết Chiến bất phân thắng bại khi hòa nhau 40-40 với Jeremy Bury (Pháp). Đến trận đấu quyết định cho tấm vé đi tiếp diễn ra tối cùng ngày, cơ thủ số 1 Việt Nam đã giành chiến thắng đầy kịch tính trước Luiz Martinez (Colombia). Có thể nói, cơ thủ gốc Hà Tĩnh vẫn chưa lấy lại phong độ tốt nhất.

Sau 5 lượt cơ, Trần Quyết Chiến (cầm vàng) bị đối thủ dẫn 1-3. Đến lượt cơ thứ 7, cơ thủ Việt Nam mới có sê-ri 5 điểm, vươn lên dẫn ngược 8-4. Sau 10 lượt cơ, Quyết Chiến dẫn 11-7. Trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao sau 15 lượt cơ, khi đại diện của Việt Nam dẫn trước 22-13.

Trần Quyết Chiến vào tứ kết World Games với ngôi nhất bảng ẢNH: SOOP

Sang hiệp 2, Trần Quyết Chiến vẫn kiểm soát tốt thế trận và vươn lên dẫn 31-19, sau 20 lượt cơ. Ở lượt cơ thứ 22, cơ thủ 42 tuổi có sê-ri 5 để dẫn trước Martinez với điểm số 37-22. Lúc này, người hâm mộ Việt Nam tưởng chừng như Quyết Chiến sẽ có chiến thắng dễ dàng với cách biệt lớn trước đối thủ người Colombia.

Diễn biến kịch tính xảy đến trong giai đoạn cuối trận đấu. Kể từ khi chạm mốc 37 điểm, Trần Quyết Chiến bất ngờ chững lại. Trong 9 lượt cơ liên tiếp sau đó (từ 22 đến 31), cơ thủ Việt Nam chỉ ghi thêm được 1 điểm duy nhất. Ở lượt cơ thứ 31, Martinez có sê-ri lớn và san bằng điểm số thành 38-38. Nhưng trong 2 lượt cơ cuối, cơ thủ Colombia đã không gặp may mắn. Trần Quyết Chiến dứt điểm trận đấu ở lượt cơ thứ 33, giành chiến thắng trước Martinez với điểm số chung cuộc 40-38.

Như vậy, Trần Quyết Chiến có thành tích 1 thắng 1 hòa ở vòng bảng, bằng với Jeremy Bury. Tuy nhiên, cơ thủ Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhất bảng C, vì có chỉ số phụ tốt hơn. Quyết Chiến đạt hiệu suất ghi điểm 1,379 (ghi 80 điểm trong 58 lượt cơ), còn Bury là 1,356 (ghi 80 điểm trong 59 lượt cơ).

Đương kim số 1 thế giới bị loại với thành tích toàn thua

Bất ngờ lớn nhất ở vòng bảng môn billiards carom 3 băng nam World Games 2025 là việc đương kim số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan) bị loại. Đáng nói, cơ thủ kỳ từng giành đến 32 danh hiệu vô địch World Cup billiards đã dừng bước sớm với thành tích toàn thua.

Theo đó, Dick Jaspers nằm ở bảng với Heo Jung-han (Hàn Quốc) và Pedro Piedrabuena (Mỹ). Ở trận ra quân, Jaspers thua Heo Jung-han với điểm số 21-40, sau 15 lượt cơ. Đến trận quyết định, tay cơ Hà Lan tiếp tục nhận thất bại 30-40, sau 23 lượt cơ.

Số 1 thế giới Jaspers bất ngờ bị loại ngay từ vòng bảng World Games 2025 ẢNH: UMB

Sau vòng bảng, 8 cơ thủ góp mặt tranh tài ở tứ kết billiards carom 3 băng nam World Games 2025 gồm: Heo Jung-han (Hàn Quốc), Sameh Sidhom (Ai Cập), Martin Horn (Đức), Trần Quyết Chiến (Việt Nam), Jeremy Bury (Pháp), Pedro Piedrabuena (Mỹ), Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ) và Cho Myung-woo (Pháp).