Các môn khác

Xác định bán kết billiards World Games: Trần Quyết Chiến đấu thần đồng Hàn Quốc khi nào?

Thu Bồn
Thu Bồn
12/08/2025 20:58 GMT+7

Bốn cơ thủ xuất sắc nhất của nội dung billiards carom 3 băng đã lộ diện sau loạt tứ kết kịch tính. Trong đó, Trần Quyết Chiến của Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ cực mạnh là Cho Myung-woo (Hàn Quốc) vào sáng 13.8.

Trần Quyết Chiến đánh bán kết World Games lúc mấy giờ?

Vòng tứ kết billiards carom 3 băng World Games 2025 (diễn ra ngày 12.8) khép lại với chiến thắng thuyết phục dành cho các tay cơ hàng đầu. Ở trận mở màn, Cho Myung-woo (Hàn Quốc) đánh bại đồng hương Heo Jung-han 40-29. Ngay sau đó, Trần Quyết Chiến đã vượt qua đối thủ đầy duyên nợ Jeremy Bury (Pháp) với điểm số 40–32. Ở nhánh còn lại, Martin Horn (Đức) khẳng định kinh nghiệm dày dạn khi thắng Pedro Piedrabuena (Mỹ) 40–31. Trong khi đó, Sameh Sidhom (Ai Cập) không gặp nhiều khó khăn để thắng Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ) với điểm số cách biệt 40–21.

Theo lịch, hai trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 13.8. Lúc 8 giờ (theo giờ Việt Nam), Trần Quyết Chiến đối đầu Cho Myung-woo. Ở trận còn lại, Sameh Sidhom chạm trán Martin Horn vào lúc 10 giờ (theo giờ Việt Nam).

Xác định bán kết billiards World Games: Trần Quyết Chiến đấu thần đồng Hàn Quốc khi nào?- Ảnh 1.

Trận bán kết giữa Trần Quyết Chiến và Cho Myung-woo hứa hẹn gay cấn

ẢNH: M.Đ

Tất cả các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của Liên đoàn Billiards thể thao thế giới (link: https://www.youtube.com/@wcbsbilliards6125/streams).

Trận đấu được người hâm mộ Việt Nam chờ đợi nhất là màn so tài giữa Trần Quyết Chiến và Cho Myung-woo. Đẳng cấp của cơ thủ số 1 Việt Nam là điều không cần bàn cãi. Dù vậy, Trần Quyết Chiến sẽ đối mặt với thử thách lớn.

Thần đồng Hàn Quốc đang có phong độ cao trong thời gian gần đây. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng rưỡi, cơ thủ sinh năm 1998 đã ẵm 3 chiếc cúp vô địch. Lần lượt, Cho Myung-woo lên ngôi tại World Cup billiards Porto - Bồ Đào Nha (đầu tháng 7) và 2 giải đấu toàn quốc của xứ sở kim chi vào ngày 16.7 và 6.8.

Khám phá thêm chủ đề

