Billiards: Trần Quyết Chiến nước rút thần tốc, đánh bại 'vua thời gian' để vào bán kết

Chiều 12.8, Trần Quyết Chiến ra sân ở vòng tứ kết nội dung carom 3 băng của World Games 2025. Duyên nợ đưa cơ thủ số 1 Việt Nam một lần nữa đối đầu với Jeremy Bury (Pháp). Trước đó tại vòng bảng (diễn ra sáng 11.8), Quyết Chiến đã suýt thua trước cơ thủ mạnh người Pháp (hòa 40-40 trong lượt cơ đề pa hậu). Nhưng trong lần tái đấu, cơ thủ gốc Hà Tĩnh có cảm giác khá tốt và biết cách chắt chiu cơ hội hơn để đánh bại "vua thời gian" Bury.

Trần Quyết Chiến và Bury rượt đuổi gay cấn

Ở trận đấu này, Bury giành quyền đề pa (cầm trắng) và là người nhập cuộc tốt hơn. Đến lượt cơ thứ 6, cơ thủ người Pháp đã có sê-ri 7 điểm để vươn lên dẫn Quyết Chiến 12-8. Phải đến lượt cơ thứ 8, Quyết Chiến mới có sê-ri 5 đầu tiên, qua đó vượt lên dẫn ngược 15-14.

Trần Quyết Chiến góp mặt ở bán kết World Games 2025 ẢNH: THE WORLD GAMES

Thế trận sau đó chứng kiến màn bám đuổi điểm số kịch tính giữa 2 cơ thủ. Trần Quyết Chiến là người đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao ở lượt cơ thứ 13, khi ghi 4 điểm để dẫn 22-19 trước Bury.

16 lượt cơ trôi qua, thế trận vẫn rất cân bằng, khi điểm số lúc này là 25-25. Nhưng cũng kể từ đây, Quyết Chiến đã thể hiện khả năng nước rút cực tốt của mình. Trong lượt cơ 17 và 18, Quyết Chiến lần lượt có sê-ri 4 và 6, để nâng cách biệt thành 10 điểm với Bury, dẫn 35-25. Không chỉ ghi điểm, Quyết Chiến còn tính toán rất kỹ và thường để lại "đạn khó" cho đối thủ.

Cuối trận (lượt cơ thứ 22), Bury nỗ lực có sê-ri 4 để có 32 điểm. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà cơ thủ người Pháp làm được, trước khi nhận thất bại. Trần Quyết Chiến bước ra bàn đấu để ghi điểm và giành chiến thắng chung cuộc 40-32, sau 22 lượt cơ.

Cơ thủ số 1 Việt Nam chạm trán Cho Myung-woo

Đối thủ của Trần Quyết Chiến ở bán kết là Cho Myung-woo ẢNH: THE WORLD GAMES

Như vậy, Trần Quyết Chiến giành quyền vào bán kết nội dung billiards carom 3 băng giải World Games 2025. Đối thủ của Trần Quyết Chiến ở bán kết là thần đồng người Hàn Quốc Cho Myung-woo. Trước đó ở tứ kết, Cho "nhỏ" đã giành chiến thắng 40-29 trước người đàn anh Heo Jung-han.

Vòng bán kết nội dung billiards carom 3 băng World Games 2025 sẽ diễn ra vào sáng 13.8.