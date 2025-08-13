Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao

Lịch thi đấu U.21 Việt Nam mới nhất sau án phạt ở giải bóng chuyền U.21 thế giới: Thắng nổi Ai Cập?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
13/08/2025 02:14 GMT+7

Chiều 13.8 (giờ Việt Nam), đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam vẫn có lịch thi đấu tại giải bóng chuyền U.21 nữ thế giới 2025 để tranh hạng từ 17-24.

U.21 Việt Nam bị rơi xuống rất sâu

Cụ thể, vào lúc 13 giờ ngày 13.8, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam sẽ chạm trán Ai Cập. Nếu giành chiến thắng, chúng ta sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Chile và Mexico. 2 cặp đấu còn lại tranh hạng từ 12-24 là Canada - Algeria và Cộng hòa Dominican - Tunisia.


Lịch thi đấu U.21 Việt Nam mới nhất sau án phạt ở giải bóng chuyền U.21 thế giới: Thắng nổi Ai Cập?- Ảnh 1.

Nhánh đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam ở phần còn lại của giải U.21 thế giới 2025

Lịch thi đấu U.21 Việt Nam mới nhất sau án phạt ở giải bóng chuyền U.21 thế giới: Thắng nổi Ai Cập?- Ảnh 2.

Nếu không bị xử thua, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đã có thể tranh thứ hạng từ 1-16

ẢNH: FIBV

Trước đó, vào đêm 12.8 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIBV) cho biết, FIBV đã tiếp nhận đơn tố cáo về việc đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đã đăng ký và sử dụng một VĐV không đủ điều kiện dự giải U.21 bóng chuyền nữ thế giới 2025. Sau khi điều tra, FIBV xác định VĐV của Việt Nam không đủ điều kiện thi đấu và ra phán quyết cực rắn: các trận đấu của đội tuyển Việt Nam có sự tham gia của VĐV này sẽ bị xử thua và VĐV sẽ bị loại khỏi giải, có hiệu lực ngay lập tức.

Vì thế, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam rơi xuống cuối bảng A với thành tích 1 thắng, 4 thua và phải tranh hạng từ 17-24. Trước khi FIBV ra quyết định, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đứng thứ 2 bảng A với 4 trận thắng, 1 trận thua.


