Tối 12.8, SVĐ Lạch Tray hừng hực khi đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán đội tuyển nữ Thái Lan. Với màn thể hiện bản lĩnh và chắc chắn, thầy trò HLV Mai Đức Chung khép lại trận đấu bằng một chiến thắng xứng đáng.

Lượt đấu cuối cùng của bảng A chỉ mang tính chất tranh nhất nhì bảng để xác định cặp đấu bán kết vì cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều đã chắc suất đi tiếp.

Với việc nhỉnh hơn đội chủ nhà 1 bàn thắng, Thái Lan có lợi thế và họ chỉ cần cầm hòa Việt Nam để giành ngôi đầu bảng A.

Thắng Thái Lan lấy ngôi đầu bảng, đội tuyển nữ Việt Nam chờ đối thủ bảng B

Còn thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải đánh bại đối thủ vừa để khẳng định vị thế số 1 khu vực, vừa để gặp đối thủ có thể là "nhẹ nhàng" hơn ở bán kết.

Nhưng vì bảng B còn rất khó đoán, chưa đội nào chắc suất đi tiếp và cả 3 đội U.23 Úc, Myanmar, Philippines đều mạnh nên dù có gặp đối thủ nào, đội tuyển nữ Việt Nam cũng không thể xem nhẹ.

Thái Lan chủ động hơn, nhưng...

Trong giai đoạn đầu hiệp 1, Thái Lan là đội chủ động hơn. Đội bóng xứ sở chùa vàng có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo được một số tình huống sóng gió trước khung thành đội chủ nhà.

Nhưng cơ hội nguy hiểm rõ ràng đầu tiên thuộc về Việt Nam với cú dứt điểm của Bích Thùy ở phút 11. Sau đó, đội chủ nhà liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội khác nhưng phải đến phút thứ 36 mới thực sự chuyển hóa được thành bàn thắng.

Thu Thảo lập công ở phút thứ 36

Từ đường chuyền dài của đồng đội, Huỳnh Như băng lên bên cánh phải và xử lý đẳng cấp để vượt qua hậu vệ đối phương trước khi căng ngang vừa vặn vào trong, rồi Thu Thảo đệm bóng khiến thủ môn Thái Lan bó tay.

Những phút cuối hiệp 1, Việt Nam có thêm cơ hội rất tốt để nhân đôi cách biệt, nhưng các chân sút chủ nhà không thể tận dụng thành công. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1 bàn cách biệt cho đội chủ nhà.

Đội tuyển nữ Việt Nam ăn mừng sau pha lập công của Thu Thảo

Sang hiệp 2, Thái Lan gia tăng sức ép, dồn lên tìm kiếm bàn gỡ, nhưng họ không thể tạo ra quá nhiều cơ hội đáng chú ý về phía khung thành thủ môn Kim Thanh.

Đội tuyển nữ Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chọn lối chơi chắc chắn với đội hình lùi thấp, đồng thời chờ đợi cơ hội để triển khai các đợt phản công nhanh từ phía Huỳnh Như và các đồng đội.

Những phút cuối trận, Thái Lan nỗ lực tạo ra một số tình huống tấn công, nhưng không có pha bóng nào thực sự đe dọa được khung thành đội chủ nhà.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển nữ Việt Nam, giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung giành ngôi đầu bảng A.

Chờ đối thủ bảng B

Với pha lập công giúp đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 1-0, Trần Thị Thu Thảo được AFF chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đây cũng là bàn thắng thứ hai của Thu Thảo tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B ở bán kết. Vào lúc 19 giờ 30 phút 13.8, trận đấu giữa U.23 Úc và Timor Leste sẽ diễn ra.

Đội bóng đến từ Úc được dự đoán sẽ có chiến thắng dễ dàng, và cục diện bảng B sẽ được xác định trong trận đấu còn lại giữa đội tuyển nữ Philippines và Myanmar diễn ra cùng giờ. Cơ hội đang được chia đều cho cả 3 đội và chưa thể đoán trước được đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ nào ở bán kết.