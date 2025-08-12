Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan: Thu Thảo tỏa sáng, đội chủ nhà giành ngôi đầu bảng

Lượt đấu cuối cùng của bảng A chỉ mang tính chất tranh nhất nhì bảng để xác định cặp đấu bán kết vì cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều đã chắc suất đi tiếp. Với việc nhỉnh hơn đội chủ nhà 1 bàn thắng, Thái Lan có lợi thế và họ chỉ cần cầm hòa Việt Nam để giành ngôi đầu bảng A.