Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan: Thu Thảo tỏa sáng, đội chủ nhà giành ngôi đầu bảng
Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan: Thu Thảo tỏa sáng, đội chủ nhà giành ngôi đầu bảng

12/08/2025 22:33 GMT+7

Lượt đấu cuối cùng của bảng A chỉ mang tính chất tranh nhất nhì bảng để xác định cặp đấu bán kết vì cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều đã chắc suất đi tiếp. Với việc nhỉnh hơn đội chủ nhà 1 bàn thắng, Thái Lan có lợi thế và họ chỉ cần cầm hòa Việt Nam để giành ngôi đầu bảng A.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan: Thu Thảo tỏa sáng, đội chủ nhà giành ngôi đầu bảng

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan: Thu Thảo tỏa sáng, đội chủ nhà giành ngôi đầu bảng

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Bóng chuyền nữ Việt Nam sở hữu dàn VĐV tài năng ở cấp độ đội tuyển lẫn tuyển trẻ (U.21), hứa hẹn gặt hái thêm thành công ở đấu trường quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển nữ việt nam Đội tuyển nữ Thái Lan Highlight bảng A AFF cup nữ 2025 giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™
