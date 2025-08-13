Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Live Đội tuyển bóng chuyền U.21 Việt Nam vượt khó, quyết tâm đánh bại U.21 Ai Cập

Quỳnh Anh - Lĩnh Nam
13/08/2025 11:51 GMT+7

13 giờ hôm nay (13.8) tại Indonesia, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bước vào vòng đấu tranh hạng từ 17 đến 24 ở giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới, chạm trán với đội U.21 Ai Cập.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU CỦA U.21 VIỆT NAM

Với việc Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) ra thông báo xử thua 4/5 trận đấu ở vòng bảng vì vi phạm điều lệ, đội tuyển U.21 Việt Nam phải xếp cuối bảng A và chạm trán với đội xếp hạng 5 của bảng C là U.21 Ai Cập ở vòng đấu tranh hạng từ 17 đến 24. 

Đội tuyển bóng chuyền U.21 Việt Nam vượt khó, quyết tâm đánh bại U.21 Ai Cập - Ảnh 1.

U.21 Việt Nam ổn định tinh thần, dồn quyết tâm thi đấu ở vòng tranh hạng từ 17 đến 24, chạm trán đội U.21 Ai Cập

ẢNH: FIVB

Tại giải U.21 thế giới năm nay, U.21 Ai Cập rơi vào bảng đấu "tử thần" nên không thể tạo bất ngờ cho các đối thủ rất mạnh là U.21 Ba Lan (thua 0-3), U.21 CH Czech (thua 0-3), U.21 Thổ Nhĩ Kỳ (thua 0-3), U.21 Ý (thua 0-3). Đại diện đến từ châu Phi có trận thắng duy nhất với tỷ số 3-0 trước đội yếu nhất bảng đấu này là U.21 Algeria. 

Theo danh sách từ FIVB, ở trận đấu với U.21 Ai Cập, băng thủ quân của U.21 Việt Nam được trao cho phụ công Lê Như Anh. Ban huấn luyện đội tuyển U.21 Việt Nam trấn an tinh thần các học trò để họ ra sân với tâm lý thoải mái nhất, vượt lên chính mình nhằm đánh bại đội U.21 Ai cập. 

Xét tương quan lực lượng, U.21 Việt Nam vẫn được đánh giá cao khi có những tay đập tài năng như Ngô Thị Bích Huệ, Lê Thùy Linh, Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo. Trận đấu giữa U.21 Việt Nam với U.21 Ai Cập diễn ra lúc 13 giờ hôm nay.

