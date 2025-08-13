U.21 Việt Nam bị xử thua, FIVB cho nhận vé thay thế: Chủ nhà Indonesia phản ứng bất ngờ

HLV Indonesia nói gì khi U.21 Việt Nam chịu án phạt?

Giải bóng chuyền U.21 vô địch thế giới 2025 đã xảy ra bê bối, khi U.21 Việt Nam bị FIVB xử thua 3 trận vòng bảng vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện.

Trang chủ FIVB cho biết vào đêm 13.8: "Sau khi tiếp nhận phản ánh rằng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã đăng ký và sử dụng một VĐV không đủ điều kiện dự giải U.21 bóng chuyền nữ thế giới 2025, cơ quan này đã tiến hành điều tra theo quy định.

Kết quả điều tra xác định VĐV nói trên không đáp ứng điều kiện thi đấu. Cầu thủ này sẽ bị loại khỏi giải ngay lập tức, và các trận đấu Việt Nam sử dụng cầu thủ này sẽ bị xử thua 0-3".

U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị loại khỏi vòng 16 đội do cáo buộc sử dụng cầu thủ không hợp lệ ẢNH: FIVB

Trước đó, đội tuyển U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Indonesia 3-0, Serbia 3-1, Canada 3-1 và thua Argentina 1-3. Các trận thắng của bóng chuyền Việt Nam sẽ chuyển thành thua 0-3. Riêng trận thắng 3-1 trước Puerto Rico được giữ nguyên, do không có cầu thủ vi phạm ra sân.

Chủ nhà U.21 Indonesia được lựa chọn thay thế U.21 Việt Nam để đấu vòng 16 đội. Trong khi đó, U.21 Việt Nam chỉ được dự các trận phân hạng từ 17 đến 21, đồng thời các cá nhân, tập thể bị cáo buộc vi phạm có nguy cơ bị phạt tiền và cấm thi đấu.

Theo HLV Marcos Sugiyama của U.21 Indonesia, toàn đội bóng chuyền Indonesia luôn phải cập nhật thông tin để chuẩn bị tinh thần.

"Nhiệm vụ của chúng tôi là luôn sẵn sàng. Nếu điều này (việc loại U.21 Việt Nam) xảy ra, chúng tôi cần phải chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng 16 đội", HLV Sugiyama chia sẻ.

"U.21 Indonesia có thể gặp bất kể đội nào, đó có thể là Ba Lan, cũng có thể là Ý. Việc này phụ thuộc vào Liên đoàn Bóng chuyền Indonesia và FIVB. Còn hiện nay, chúng tôi chỉ tập trung vào quá trình hồi phục của các cầu thủ.

U.21 Indonesia cần hồi phục. Ai cũng có một vài vấn đề. Ban huấn luyện đang giúp cầu thủ lấy lại phong độ cao nhất".

Bảo vệ uy tín bóng chuyền Việt Nam

Về trường hợp VĐV tại giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025, phía Việt Nam đã có thông cáo báo chí.

VFV nhấn mạnh: "VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký VĐV cũng như nộp đầy đủ hồ sơ VĐV cho FIVB trước giải đấu.

Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV tham gia thi đấu. Tuy nhiên, quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12.8.

Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây. Vì vậy, VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của VĐV cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam. VFV rất mong các cơ quan truyền thông và công chúng đón nhận thông tin khách quan, ủng hộ đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam".