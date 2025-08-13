Lịch thi đấu bóng chuyền U.21 Việt Nam mới nhất: Gặp đại diện châu Mỹ, nếu thắng sẽ….

U.21 Việt Nam sẽ gặp 1 trong 2 đội: U.21 Chile hoặc U.21 Mexico

Chiều 13.8, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam ra sân ở vòng đấu phân hạng 17 - 24 tại giải U.21 vô địch thế giới 2025, đang diễn ra ở Surabaya (Indonesia) gặp U.21 Ai Cập. Đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh tiếp tục thể hiện màn trình diễn ấn tượng và đánh bại đại diện của châu Phi với tỷ số 3-1 (25/16, 26/24, 22/25 và 25/20).

Thắng trận này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiến vào lượt trận phân hạng từ 17 - 20. Theo đó, các cô gái Việt Nam sẽ đụng độ với đội thắng trong cặp đấu giữa U.21 Chile và U.21 Mexico. Trận đấu tiếp theo của thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh diễn ra vào ngày 15.8.

U.21 Việt Nam thắng Ai Cập để vào thi đấu vòng phân hạng 17 - 20 ẢNH: FIVB

Với những gì đã diễn ra, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn sáng cửa thắng. Tại vòng bảng, U.21 Mexico đứng chót bảng B với thành tích toàn thua cả 5 trận trước Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Croatia và CH Dominican. Trong khi đó, U.21 Chile cán đích ở vị trí thứ 5 của bảng D với 2 chiến thắng (trước Tunisia và Bulgaria) và 3 thua (trước Nhật Bản, Brazil và Thái Lan).

Nếu tiếp tục thắng 1 trong 2 đại diện của châu Mỹ, đội tuyển bóng chuyền U.21 nữ Việt Nam sẽ góp mặt ở trận đấu tranh hạng 17 - 18.

Bóng chuyền Việt Nam sẽ bảo vệ quyền lợi của mình

Vào lúc này, việc đội U.21 Việt Nam bị ban tổ chức xử thua tại giải bóng chuyền U.21 thế giới 2025 do sử dụng VĐV không đủ điều kiện đang là vấn đề rất thời sự của thể thao Việt Nam.



Như Thanh Niên đã đưa tin, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) sẽ có văn bản gửi tới Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), chính thức xác nhận tính hợp lệ trong việc đăng ký VĐV tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ U.21 thế giới.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, VĐV của U.21 Việt Nam được thực hiện theo đúng quy định của FIVB và trước khi thi đấu không hề nhận được phản hồi của cơ quan này về nhân thân hay tư cách thi đấu của VĐV. Toàn bộ quy trình đã tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định hiện hành của FIVB.

Hồ sơ đã được Ban Kiểm tra của giải đấu thông qua trong buổi kiểm tra trước giải theo đúng quy trình. VFV khẳng định đã thực hiện đầy đủ và đúng quy định của FIVB trong toàn bộ quá trình đăng ký VĐV. Trong thông cáo báo chí vào ngày 13.8, VFV mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và hỗ trợ từ người hâm mộ và FIVB trong việc phát triển bóng chuyền Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Được biết, VFV dự kiến sẽ có văn bản đến Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) để VOC tiếp tục có động thái với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) về vụ việc liên quan đến U.21 Việt Nam. Phía Việt Nam cam kết là thành viên tuân thủ, tôn trọng nghĩa vụ và trách nhiệm của Việt Nam đối với FIVB và giải đấu, nhưng đồng thời cũng mong muốn được thông báo rõ ràng về các quy định, tiêu chí, hậu quả và con đường pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.