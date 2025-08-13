Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
U.21 Việt Nam vượt bão sau án phạt, quyết thắng Ai Cập - 13 giờ hôm nay: Nhân sự nào ‘ra sân’?

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
13/08/2025 10:05 GMT+7

13 giờ hôm nay tại Indonesia, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam chạm trán U.21 Ai Cập ở vòng tranh hạng từ 17 đến 24 của giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới.

Đối thủ của U.21 Việt Nam là ai?

Với việc Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) ra thông báo xử thua 4/5 trận đấu ở vòng bảng vì vi phạm điều lệ, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam phải xếp cuối bảng A và chạm trán với đội xếp hạng 5 của bảng C là U.21 Ai Cập ở vòng đấu tranh hạng từ 17 đến 24. U.21 Việt Nam ổn định tinh thần, dồn quyết tâm thi đấu ở vòng tranh hạng từ 17 đến 24, chạm trán đội U.21 Ai Cập.

U.21 Việt Nam vượt bão sau án phạt, quyết thắng Ai Cập - 13 giờ hôm nay: Nhân sự nào ‘ra sân’?- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với U.21 Ai Cập

ẢNH: FIVB

Tại giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới năm nay, U.21 Ai Cập rơi vào bảng đấu "tử thần" nên không thể tạo bất ngờ cho các đối thủ rất mạnh là U.21 Ba Lan (thua 0-3), U.21 CH Czech (thua 0-3), U.21 Thổ Nhĩ Kỳ (thua 0-3), U.21 Ý (thua 0-3). Đại diện đến từ châu Phi có trận thắng duy nhất với tỷ số 3-0 trước đội yếu nhất bảng đấu này là U.21 Algeria.

Theo danh sách từ FIVB, ở trận đấu với U.21 Ai Cập, băng thủ quân U.21 Việt Nam được trao cho phụ công Lê Như Anh. Ban huấn luyện đội tuyển U.21 Việt Nam trấn an tinh thần các học trò để họ ra sân với tâm lý thoải mái nhất, vượt lên chính mình nhằm đánh bại đội U.21 Ai cập. Xét tương quan lực lượng, U.21 Việt Nam vẫn được đánh giá cao khi có những tay đập tài năng như Ngô Thị Bích Huệ, Lê Thùy Linh, Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo. Trận đấu giữa U.21 Việt Nam với U.21 Ai Cập diễn ra lúc 13 giờ hôm nay.

U.21 bóng chuyền Việt Nam bị xử thua ở giải thế giới: VFV khiếu nại, khẳng định không sai phạm

Thế chỗ U.21 Việt Nam, U.21 Indonesia gặp đối thủ cực mạnh

Với việc U.21 Việt Nam bị xử thua 4/5 trận, đội U.21 Indonesia từ xếp hạng 5 được vươn lên hạng 3 với 2 trận thắng, 3 trận thua, giành quyền vào vòng 16 đội. Đối thủ của đội chủ nhà U.21 Indonesia ở vòng 16 đội diễn ra lúc 19 giờ hôm nay là U.21 Ý (hạng 2 bảng C) rất mạnh.

