Việt Nam sẽ có ý kiến với Ủy ban Olympic quốc tế về vụ U.21 bóng chuyền nữ bị xử thua?

Hồ sơ của U.21 Việt Nam làm theo đúng quy trình

Như Thanh Niên đã đưa tin, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) sẽ có văn bản gửi tới Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB), chính thức xác nhận tính hợp lệ trong việc đăng ký VĐV tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ U.21 thế giới.

Đội U.21 Việt Nam từng thắng U.21 Indonesia nhưng trận đấu đã bị xử thua cho phía Việt Nam

Theo nguồn tin của Thanh Niên, VĐV của U.21 Việt Nam được thực hiện theo đúng quy định của FIBV và trước khi thi đấu không hề nhận được phản hồi của cơ quan này về nhân thân hay tư cách thi đấu của VĐV. Toàn bộ quy trình đã tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định hiện hành của FIVB.

Hồ sơ đã được Ban Kiểm tra của giải đấu thông qua trong buổi kiểm tra trước giải theo đúng quy trình. VFV khẳng định đã thực hiện đầy đủ và đúng quy định của FIVB trong toàn bộ quá trình đăng ký VĐV. Trong thông cáo báo chí vào ngày 13.8, VFV mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và hỗ trợ từ người hâm mộ và FIVB trong việc phát triển bóng chuyền Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

U.21 Việt Nam bị xử thua, FIVB cho nhận vé thay thế: Chủ nhà Indonesia phản ứng bất ngờ

Được biết, VFV dự kiến sẽ có văn bản đến Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) để VOC tiếp tục có động thái với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) về vụ việc liên quan đến U.21 Việt Nam.

Phía Việt Nam cam kết là thành viên tuân thủ, tôn trọng nghĩa vụ và trách nhiệm của Việt Nam đối với FIVB và giải đấu, nhưng đồng thời cũng mong muốn được thông báo rõ ràng về các quy định, tiêu chí, hậu quả và con đường pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.

