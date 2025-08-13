Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Billiards: Rượt đuổi nghẹt thở, Trần Quyết Chiến thua tiếc nuối thần đồng Hàn Quốc

Thu Bồn
Thu Bồn
13/08/2025 09:54 GMT+7

Trần Quyết Chiến đã không gặp may mắn trong hình bi dứt điểm trận đấu, và nhận thất bại đầy đáng tiếc trước thần đồng Hàn Quốc Cho Myung-woo với điểm số 39-40, tại bán kết nội dung billiards carom 3 băng World Games 2025.

Sáng 13.8, Trần Quyết Chiến chạm trán với Cho Myung-woo, ở trận bán kết nội dung billiards carom 3 băng nam của World Games 2025 (diễn ra ở Thành Đô, Trung Quốc). Đây được xem là thử thách lớn cho cơ thủ số 1 Việt Nam, trong hành trình chinh phục huy chương World Games đầu tiên. Thần đồng Hàn Quốc đang có phong độ cao trong thời gian gần đây.

Trần Quyết Chiến và Cho Myung-woo rượt đuổi đến phút chót

Dù vậy, Cho Myung-woo cũng bất ngờ nhập cuộc rất chậm. Thậm chí khi cầm trắng, tay cơ người Hàn Quốc còn thực hiện hụt cú đề pa. Sau 5 lượt cơ, Trần Quyết Chiến và Cho Myung-woo cùng ghi được 4 điểm.

Ở lượt cơ thứ 6, Trần Quyết Chiến có sê-ri 7 điểm để bứt lên dẫn trước 11-5. Ở phía ngược lại, phải đến lượt cơ thứ 12, Cho Myung-woo mới có sê-ri 10 để cân bằng điểm số 17-17.

Billiards: Rượt đuổi nghẹt thở, Trần Quyết Chiến thua tiếc nuối thần đồng Hàn Quốc- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến thua đáng tiếc ở bán kết, nhưng vẫn còn cơ hội tranh huy chương đồng

ẢNH: THE WORLD GAMES

Đến lượt cơ thứ 13, Trần Quyết Chiến ghi 5 điểm để dẫn 24-17, đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao. Cho Myung-woo tiếp tục thể khả năng ghi điểm rất gọn gàng khi có thêm sê-ri 9, một lần nữa tái lập thế cân bằng với cơ thủ Việt Nam, hòa 27-27.

Sau 18 lượt cơ, Trần Quyết Chiến dẫn 32-29. Đến lượt cơ thứ 19, Cho Myung-woo có sê-ri 5 để một lần nữa qua mặt cơ thủ số 1 Việt Nam, dẫn ngược 34-32. Một lần nữa, Quyết Chiến tái lập thế cân bằng, khi điểm số của 2 cơ thủ là 34-34.

Cơ thủ Việt Nam không gặp may

Trận đấu căng thẳng hơn ở những điểm số cuối cùng. Sau 21 lượt cơ, Trần Quyết Chiến và Cho Myung-woo hòa nhau 37-37. Đến lượt cơ thứ 22, Trần Quyết ghi 2 điểm để chạm 39 điểm và không gặp may trong tình huống ngay sau đó, khi bi chủ đã chui lỗ đầy đáng tiếc. Cho Myung-woo tận dụng cơ hội vào bàn đã ghi 3 điểm để giành chiến thắng chung cuộc 40-39.

Thua đầy tiếc nuối ở bán kết, Trần Quyết Chiến vẫn còn cơ hội tranh huy chương đồng World Games 2025. Trận tranh hạng 3 sẽ diễn ra vào 16 giờ chiều 13.8.

Bốn cơ thủ xuất sắc nhất của nội dung billiards carom 3 băng đã lộ diện sau loạt tứ kết kịch tính. Trong đó, Trần Quyết Chiến của Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ cực mạnh là Cho Myung-woo (Hàn Quốc) vào sáng 13.8.

