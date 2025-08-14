Tổng thư ký VFV lên tiếng về hồ sơ cầu thủ, U.21 Việt Nam vẫn hết mình để chiến thắng!

Bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đã làm đúng yêu cầu của FIVB

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bị xử thua 4/5 trận ở vòng bảng U.21 thế giới, sau khi Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) kết luận đội trẻ nữ Việt Nam đã sử dụng 1 cầu thủ không đúng quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm này, FIVB vẫn chưa công bố VĐV nào không đủ điều kiện thi đấu nhưng vẫn ra sân.

Trước đó, đội tuyển U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Indonesia 3-0, Serbia 3-1, Canada 3-1 và thua Argentina 1-3. Các trận thắng của bóng chuyền Việt Nam sẽ chuyển thành thua 0-3. Riêng trận thắng 3-1 trước Puerto Rico được giữ nguyên, do không có cầu thủ vi phạm ra sân.

U.21 Việt Nam vẫn giữ tinh thần thi đấu

Kết quả này khiến U.21 Việt Nam từ chỗ đứng nhì bảng, lại bị đẩy xuống cuối và phải đấu phân hạng 17-24. Chiều qua (13.8), U.21 Việt Nam thắng 3-1 trước U.21 Ai Cập.

Chia sẻ với VTV, ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) khẳng định U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm đúng theo thủ tục FIVB yêu cầu. Điều lệ giải năm nay quy định lý lịch VĐV được chứng thực bằng giấy khai sinh, cần hoàn thành trước giải.

Ngày 11.8, ban huấn luyện Việt Nam báo về VFV rằng ban tổ chức yêu cầu kiểm tra hồ sơ cá nhân của ba cầu thủ, trong đó có giấy khai sinh bản gốc, cùng thủ tục lấy mẫu máu và nước tiểu. Về giấy khai sinh, thông qua gia đình và CLB chủ quản, VFV đã dịch thuật rồi chuyển sang FIVB. Mọi thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, giới tính, thông tin bố mẹ đều trùng khớp. Nhưng, một VĐV có giấy khai sinh làm chậm 1 năm so với ngày sinh, một VĐV khác làm chậm 2 năm.

Theo lãnh đạo VFV, ban đầu ban tổ chức đồng ý với lý giải VĐV U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị lệch năm sinh trên khai sinh do ở vùng quê, nên có độ trễ trên giấy tờ. Ban đầu FIVB chấp nhận, nhưng sau đó lại thông báo VĐV không hợp lệ và tước chiến thắng của U.21 Việt Nam.

Theo ông Lê Trí Trường, bóng chuyền Việt Nam bất ngờ do lần đầu tiên gặp trường hợp FIVB kiểm tra giấy tờ và thử máu, nước tiểu ngay trước khi vòng bảng khép lại.

"Đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp này. Sau khi FIVB yêu cầu, VFV đã chuyển hết hồ sơ, giấy tờ trong ngày 12.8. Sau đó, ban tổ chức thông báo có một VĐV không đủ điều kiện thi đấu. FIVB chấp thuận lý giải này. Nhưng đến đêm 12.8, họ vẫn kết luận một VĐV không đủ điều kiện thi đấu và đưa ra án phạt.

Trong buổi họp kỹ thuật 2 ngày trước giải, FIVB đã kiểm tra hồ sơ giấy tờ và khẳng định VĐV đảm bảo yêu cầu tham gia thi đấu. Chúng tôi hiểu ban tổ chức có quyền kiểm tra các vấn đề cá nhân VĐV sau khi U.21 Việt Nam thi đấu vòng bảng, trong trường hợp các đội có ý kiến. Nếu việc kiểm tra diễn ra đầu giải, chúng ta hoàn toàn chấp nhận. Kể ra khi có VĐV được thông báo không đủ điều kiện thi đấu, ban huấn luyện vẫn có thể tính toán nhân sự để đảm bảo thành tích", ông Lê Trí Trường khẳng định.

Chờ kết luận của FIVB

"VĐV bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam rất sẵn sàng kiểm tra. Họ đều phấn khởi, thoải mái, không e dè. Tâm lý toàn đội đều ổn khi FIVB thông báo cần xem lại giấy tờ", ông Lê Trí Trường chia sẻ.

VFV đã khiếu nại lên FIVB và đang chờ đợi lời giải thích thỏa đáng. Cần đảm bảo quyền lợi cho VĐV cũng như danh dự của nền thể thao Việt Nam.

Sau khi thắng U.21 Puerto Rico (3-1), đến trận phân hạng 17-24 với U.21 Ai Cập chiều qua (13.8), U.21 Việt Nam tiếp tục thắng 3-1. Toàn đội sẽ chạm trán U.21 Chile để tiếp tục phân hạng.

Theo ông Lê Trí Trường, U.21 Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, dù kết quả ra sao bởi đây là câu chuyện của màu cờ sắc áo đất nước.