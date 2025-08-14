U.21 Việt Nam chưa vội chia tay giải bóng chuyền U.21 thế giới dù nhận án phạt, tại sao?

Các trận đấu hấp dẫn đang chờ U.21 Việt Nam

U.21 Việt Nam vẫn tiếp tục hành trình tại giải bóng chuyền U.21 thế giới, sau khi đánh bại Ai Cập. Án phạt từ FIBV không làm suy giảm tinh thần của các cô gái trẻ. Họ đang quyết tâm giành thắng lợi ở những trận đấu còn lại tại giải.

Chiều 13.8, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đã thắng Ai Cập với tỷ số 3-1. Với kết quả này, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh tiếp tục đi sâu ở nhánh tranh vị trí từ 17-24. Đối thủ tiếp theo của các cô gái trẻ Việt Nam là Chile. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 15.8.

Nếu thắng đại diện Nam Mỹ, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Canada và Cộng hòa Dominican để tranh vị trí thứ 17. Nếu thua Chile, các học trò của HLV Trọng Linh tranh vị trí thứ 19 với đội thua trong gặp đấu giữa Canada và Cộng hòa Dominican.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam vẫn đang thi đấu rất kiên cường ẢNH: BTC

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam được đánh giá cao về mặt chuyên môn, hứa hẹn giành vị trí thứ 17 chung cuộc. Trước đó, các cô gái trẻ giành 4 chiến thắng, chỉ để thua 1 trận ở vòng bảng.

Tuy nhiên, sau khi Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIBV) tiến hành điều tra, xác minh một số VĐV Việt Nam có đủ điều kiện thi đấu tại giải hay không, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 tổn thất lực lượng và nhận hình phạt nặng. Cụ thể, FIBV xử thua tất cả trận đấu có VĐV bị phạm quy. Vì thế, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam rơi xuống cuối bảng và phải tranh vị trí từ 17-24. Nếu không có biến cố xảy ra, các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh đã có thể chơi ở nhóm cạnh tranh vị trí từ 1-16.