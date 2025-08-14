Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U.21 Việt Nam chưa vội chia tay giải bóng chuyền U.21 thế giới dù nhận án phạt, tại sao?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
14/08/2025 00:00 GMT+7

Sau khi đánh bại Ai Cập, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam tiếp tục hành trình ở giải U.21 thế giới bằng cuộc đối đầu Chile.

Các trận đấu hấp dẫn đang chờ U.21 Việt Nam

U.21 Việt Nam vẫn tiếp tục hành trình tại giải bóng chuyền U.21 thế giới, sau khi đánh bại Ai Cập. Án phạt từ FIBV không làm suy giảm tinh thần của các cô gái trẻ. Họ đang quyết tâm giành thắng lợi ở những trận đấu còn lại tại giải.

Chiều 13.8, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đã thắng Ai Cập với tỷ số 3-1. Với kết quả này, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh tiếp tục đi sâu ở nhánh tranh vị trí từ 17-24. Đối thủ tiếp theo của các cô gái trẻ Việt Nam là Chile. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 15.8.

Nếu thắng đại diện Nam Mỹ, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Canada và Cộng hòa Dominican để tranh vị trí thứ 17. Nếu thua Chile, các học trò của HLV Trọng Linh tranh vị trí thứ 19 với đội thua trong gặp đấu giữa Canada và Cộng hòa Dominican.

U.21 Việt Nam chưa vội chia tay giải bóng chuyền U.21 thế giới dù nhận án phạt, tại sao?- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam vẫn đang thi đấu rất kiên cường

ẢNH: BTC

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam được đánh giá cao về mặt chuyên môn, hứa hẹn giành vị trí thứ 17 chung cuộc. Trước đó, các cô gái trẻ giành 4 chiến thắng, chỉ để thua 1 trận ở vòng bảng. 

Tuy nhiên, sau khi Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIBV) tiến hành điều tra, xác minh một số VĐV Việt Nam có đủ điều kiện thi đấu tại giải hay không, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 tổn thất lực lượng và nhận hình phạt nặng. Cụ thể, FIBV xử thua tất cả trận đấu có VĐV bị phạm quy. Vì thế, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam rơi xuống cuối bảng và phải tranh vị trí từ 17-24. Nếu không có biến cố xảy ra, các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh đã có thể chơi ở nhóm cạnh tranh vị trí từ 1-16. 

Tin liên quan

Úc thắng đậm Timor Leste 9-0: Vào bán kết gặp Việt Nam

Úc thắng đậm Timor Leste 9-0: Vào bán kết gặp Việt Nam

Đội tuyển nữ Úc đã thắng đậm đội Timor Leste ở lượt cuối bảng B giải AFF Cup nữ 2025. Đội bóng xứ sở chuột túi đã chính thức giành suất vào bán kết với vị trí nhì bảng B.

Bị chia điểm tại Lạch Tray: ĐKVĐ Philippines bị truất ngôi, Myanmar đấu Thái ở bán kết ngày nào?

Văn Toàn nghỉ thi đấu hết năm 2025: HLV Vũ Hồng Việt và ông Kim Sang-sik cùng lo

Khám phá thêm chủ đề

chile Liên đoàn Bóng chuyền thế giới Nguyễn Trọng Linh Ai Cập Việt Nam U.21 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận