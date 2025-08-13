Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao

U.21 Việt Nam tiếp tục vượt núi: Chạm trán Chile ngày 15.8, U.21 Indonesia bị Ý đánh bại

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
13/08/2025 21:00 GMT+7

Tối 13.8, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Indonesia nhận thất bại 1-3 trước Ý ở vòng knock-out giải bóng chuyền U.21 nữ thế giới 2025.

U.21 Indonesia không thể tạo bất ngờ

Cụ thể, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Ý giành chiến thắng trước U.21 Indonesia một cách thuyết phục với tỷ số 3-1. Điểm số ở các ván lần lượt là 25-12, 25-19, 21-25 và 25-13. Với kết quả này, đội tuyển từ lục địa già tiếp tục tranh tài với đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Trung Quốc ở vòng tiếp theo.

Trước đó, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Indonesia được lựa chọn thay thế U.21 Việt Nam để đấu vòng 16 đội. Trong khi đó, U.21 Việt Nam chỉ được dự các trận phân hạng từ 17 đến 21, đồng thời các cá nhân, tập thể bị cáo buộc vi phạm có nguy cơ bị phạt tiền và cấm thi đấu.

U.21 Việt Nam tiếp tục vượt núi: Chạm trán Chile ngày 15.8, U.21 Indonesia bị Ý đánh bại- Ảnh 1.

U.21 Indonesia không thể tạo ra bất ngờ

ẢNH: FIBV

Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam tiếp tục thi đấu ở vòng đấu phân hạng 17 - 24 tại giải U.21 vô địch thế giới 2025. Chiều 13.8, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh đã đánh bại đội Ai Cập với tỷ số 3-1 (25-16, 26-24, 22-25 và 25-20). Thắng trận này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiến vào lượt trận phân hạng từ 17 - 20. Theo đó, các cô gái Việt Nam sẽ đụng độ với U.21 Chile - đội đã thắng U.21 Mexico trong trận đấu tối 13.8. Trận đấu tiếp theo của thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh diễn ra vào ngày 15.8.

