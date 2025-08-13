HLV Trần Trọng Anh Tú tặng gần 500 đầu sách, mong giữ lửa cho quần vợt

Dày công biên soạn gần 500 đầu sách quần vợt

HLV Trần Trọng Anh Tú, người đã góp công vào tấm huy chương đầu tiên của quần vợt Việt Nam tại SEA Games năm 1997 khi dẫn dắt cặp đôi Ôn Tấn Lực và Nguyễn Thị Kim Trang giành ngôi á quân tại Jakarta (Indonesia). Sau thành công đó, ông Tú còn rất nhiều lần nắm đội tuyển quần vợt dự các kỳ SEA Games, ASIAD và Davis Cup, góp phần tạo ra một thế hệ tài năng như Đỗ Minh Quân, Lê Quốc Khánh, Trần Thanh Hoàng.

HLV Trần Trọng Anh Tú và gần 500 đầu sách ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Không chỉ là một nhà cầm quân, ông Trần Trọng Anh Tú còn là một nhà nghiên cứu và là người đầu tiên ở Việt Nam đạt được học vị tiến sĩ về quần vợt. Suốt thời gian quản lý sân quần vợt trong khuôn viên nhà văn hóa Thanh Niên và là Trưởng bộ môn quần vợt Trường ĐH TDTT T.Ư 2, ông Tú đã dày công nghiên cứu và chịu khó sưu tầm, biên soạn, hiệu chỉnh tất cả các lối đánh, những mảng miếng kỹ thuật và chiến thuật của rất nhiều VĐV từ phong trào đến đỉnh cao trên thế giới.

Từ đó ông đã hình thành nhiều bộ tài liệu quý có giá trị cho quần vợt. Những đầu sách và ấn phẩm này, không chỉ phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên, giảng viên mà còn đóng góp quan trọng vào việc phát triển thêm nguồn tư liệu chuyên ngành cho thể thao. Bản thân ông cũng đã từng phối hợp với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam và Liên đoàn Quần vợt TP.HCM để tổ chức các khóa học ngắn và dài hạn, truyền đạt các kiến thức và đào tạo, phát triển và xây dựng đội ngũ HLV hiện đại, phù hợp với thực tế hiện nay.

Toàn bộ sách nghiên cứu, huấn luyện của ông Trần Trọng Anh Tú ẢNH: NVCC

Không muốn quần vợt bị tụt hậu

Dù bây giờ đã rút lui về phía sau, định cư ở Mỹ nhưng ông Trần Trọng Anh Tú vẫn tiếp tục gắn bó với sự nghiệp giảng dạy, huấn luyện tại nước ngoài. Ông cũng đau đáu với quần vợt nước nhà trước làn sóng phát triển dữ dội của môn pickleball, khiến một bộ phận không nhỏ những người chơi quần vợt "chuyển hướng", trong đó có cả nhiều tên tuổi lớn. Nhưng điều khiến quần vợt Việt Nam dậm chân tại chỗ chính là những nghịch lý thời gian qua vẫn còn tồn tại mà chưa có giải pháp thỏa đáng. Như khâu đào tạo huấn luyện chưa ổn định, hệ thống các giải đấu có được củng cố tốt hơn nhưng vẫn còn mỏng. Đặc biệt là đầu tư để nuôi dưỡng tài năng, duy trì thế và lực cho quần vợt nước nhà vẫn còn hết sức hạn chế.

Ban giám hiệu và đại diện bộ môn Trường ĐH TDTT TP.HCM tiếp nhận toàn bộ sách của ông Tú ẢNH: NVCC

Thế nên ông Trần Trọng Anh Tú đã quyết định tặng hết toàn bộ gần 500 đầu sách, ấn phẩm của mình biên soạn cho Trường ĐH TDTT TP.HCM. "Tôi mong muốn những tài liệu này được thế hệ giảng viên, sinh viên kế thừa và phát huy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đặc biệt trong lĩnh vực huấn luyện và thi đấu. Quan trọng là khơi dậy niềm đam mê, yêu thích trở lại với bộ môn quần vợt để cùng nhau giữ lửa, tiếp thêm sức mạnh cho quần vợt nước nhà có những thay đổi và nâng chất để không bị tụt hậu", ông Tú nói.

Ban giám hiệu Trường ĐH TDTT TP.HCM đánh giá đây là những tài liệu bổ ích, có thể xem là một công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn, không chỉ đóng góp thiết thực cho nhà trường mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của một HLV, giảng viên trước đây rất tâm huyết với quần vợt nước nhà. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên tiếp tục nghiên cứu, học tập và rèn luyện.