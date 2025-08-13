Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Trần Quyết Chiến lỡ hẹn với tấm huy chương billiards danh giá

Thu Bồn
Thu Bồn
13/08/2025 18:17 GMT+7

Đối thủ của Trần Quyết Chiến ở trận tranh hạng ba nội dung carom 3 băng World Games 2025 thi đấu hay và kinh nghiệm. Cơ thủ số 1 Việt Nam đành lỡ hẹn với tấm huy chương billiards danh giá.

Chiều 13.8, Trần Quyết Chiến chạm trán với Martin Horn (Đức), ở trận tranh huy chương đồng nội dung billiards carom 3 băng World Games 2025. Trước đó, cơ thủ số 1 Việt Nam đã thua đầy đáng tiếc với điểm số 39-40 trước Cho Myung-woo (Hàn Quốc). Trong khi đó, Martin Horn nhận thất bại 32-40 trước Sameh Sidhom (Ai Cập).

Martin Horn liên tục tung sê-ri

Trần Quyết Chiến giành quyền đề pa và ghi 2 điểm, sau đó có sê-ri 5 ở lượt cơ thứ 2 để vươn lên dẫn 7-3. Tuy nhiên, Martin Horn không phải dạng vừa, đã đáp trả bằng sê-ri 8 ở lượt cơ thứ 4, vươn lên dẫn 13-10. Đến lượt cơ thứ 7, cơ thủ người Đức tiếp tục có sê-ri 9 điểm, vươn lên dẫn 22-14 và đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao.

Trần Quyết Chiến lỡ hẹn với tấm huy chương billiards danh giá- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến vẫn chưa thể giành huy chương tại World Games

ẢNH: THE WORLD GAMES

Ở trận đấu này, Trần Quyết Chiến không còn cho thấy hình ảnh chơi bùng nổ trong hiệp 2, điều mà người hâm mộ billiards Việt Nam đã rất quen thuộc. Cơ thủ Việt Nam không thể tận dụng cơ hội để ghi sê-ri. Trong khi đó, Martin Horn thi đấu chắc chắn, ghi điểm đều đặn và phòng ngự kín kẽ.

Sau 19 lượt cơ, Martin Horn đã chạm mốc 38 điểm, trong khi Trần Quyết Chiến chỉ có 24 điểm. Cuối trận, cơ thủ người Đức gặp một chút vấn đề về tâm lý và gặp khó khăn trong khâu kết thúc trận đấu. Trong 6 lượt cơ tiếp theo (từ 20 đến 25), Horn chỉ ghi được duy nhất 1 điểm.

Trần Quyết Chiến lỡ hẹn với tấm huy chương billiards danh giá- Ảnh 2.

Martin Horn chơi thăng hoa và thể hiện bản lĩnh của cơ thủ từng 2 lần vô địch World Cup billiards

ẢNH: THE WORLD GAMES

Trần Quyết Chiến nỗ lực bám đuổi nhưng chỉ chạm mốc 34 điểm, trước khi Martin Horn ghi điểm kết thúc trận đấu và giành chiến thắng chung cuộc 40-34. Qua đó, cơ thủ người Đức giành tấm huy chương đồng nội dung billiards carom 3 băng World Games 2025.

World Games được xem như đấu trường Olympic dành cho những môn thể thao hoặc nội dung chưa có ở Thế vận hội. Cơ thủ số 1 Việt Nam rất khao khát giành được tấm huy chương World Games đầu tiên trong sự nghiệp. Anh đã từng ở rất gần với mục tiêu này khi vào đến bán kết, rồi trận tranh hạng ba. Dù vậy, Trần Quyết Chiến đã lỡ hẹn với tấm huy chương billiards danh giá.

