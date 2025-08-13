Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Báo chí khu vực dồn dập đăng tải sự cố của U.21 Việt Nam, dẫn lời Tổng thư ký VFV

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
13/08/2025 15:03 GMT+7

Vụ đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bị phạt và loại khỏi giải U.21 bóng chuyền nữ thế giới 2025 đã thu hút sự chú ý từ báo chí Đông Nam Á. Các tờ báo Indonesia đưa tin dồn dập về vụ việc.

Truyền thông ngỡ ngàng với thông tin bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bị xử thua trắng các trận vòng bảng

Tờ Thairath của Thái Lan đã đăng tải một bài viết chi tiết về vụ việc, với tiêu đề "VĐV Việt Nam bị loại khỏi giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025". Tờ báo này viết Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) yêu cầu kiểm tra bất ngờ về tiêu chuẩn dự giải đối với hai cầu thủ Việt Nam và một cầu thủ không vượt qua được yêu cầu này dẫn đến việc loại khỏi giải. Sau đó, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bị xử thua 3 trận và phải xuống chơi các trận xếp hạng từ 17 đến 24.

- Ảnh 1.

Sự việc của U.21 nữ Việt Nam khiến làng bóng chuyền Đông Nam Á ngỡ ngàng

Siam Sports (Thái Lan) cũng đưa tin về vụ việc, với tiêu đề "Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bị loại khỏi giải do không đủ điều kiện thi đấu". Báo này đã nhấn mạnh phản ứng của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), khi tổ chức này khẳng định đã tuân thủ đầy đủ quy trình đăng ký của FIVB và đã nộp hồ sơ đầy đủ trước giải đấu. Tuy nhiên, FIVB lại đưa ra yêu cầu kiểm tra bất ngờ vào ngày 12.8, điều mà VFV cho biết là một quy định chưa từng có trước đây. Tờ báo cũng cho rằng, dù VFV phản đối quyết định, nhưng FIVB vẫn tiếp tục điều tra và cuối cùng đưa ra quyết định loại bỏ một cầu thủ và xử thua đội tuyển Việt Nam 3 trận vòng bảng.

U.21 Việt Nam bị xử thua, FIVB cho nhận vé thay thế: Chủ nhà Indonesia phản ứng bất ngờ

Báo chí Indonesia đưa tin dồn dập

Vì giải U.21 bóng chuyền nữ thế giới đang được tổ chức tại Indonesia nên báo chí Indonesia đưa tin rất nhiều về vụ việc. Sau khi Việt Nam bị loại khỏi vòng 16 đội, nước chủ nhà cũng là đội được đôn lên thay thế để tranh tài ở vòng này.

Tờ Antara của Indonesia nhấn mạnh rằng vụ việc đã gây ra không ít tranh cãi trong cộng đồng thể thao quốc tế và đã làm xáo trộn kết quả của giải đấu. FIVB yêu cầu kiểm tra 2 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, trong đó một cầu thủ không vượt qua được yêu cầu này, dẫn đến việc đội tuyển Việt Nam bị xử thua 4 trận và phải xuống chơi các trận xếp hạng từ 17 đến 24.

Báo chí khu vực dồn dập đăng tải sự cố của U.21 Việt Nam, dẫn lời Tổng thư ký VFV - Ảnh 1.

Việt Nam chỉ có 1 trận thắng trước Puerto Rico sau khi bị xử thua trắng các trận còn lại

- Ảnh 3.

Trước khi bị xử thua, U.21 Việt Nam có chiến thắng 3-0 trước đội chủ nhà

Trang Tribunnews (Indonesia) cũng đưa tin tương tự và dẫn thêm phản ứng từ VFV. Trang này viết: VFV đã lên tiếng giải thích lý do tại sao hai cầu thủ của họ không thi đấu trong trận gặp Puerto Rico. Tờ này dẫn lời Tổng thư ký VFV, Lê Trí Trường, nói lý do 2 cầu thủ Việt Nam không thi đấu trận cuối cùng vòng bảng là do yêu cầu bổ sung thủ tục hành chính. Ông Trường cho biết tình huống này xảy ra vì BTC yêu cầu các tài liệu bổ sung, như giấy khai sinh, đối với các cầu thủ.

Lập luận từ VFV không khiến FIVB thay đổi quyết định và cơ quan này vẫn tiến hành điều tra. Trước vụ việc này, U.21 Việt Nam đang đứng thứ hai trên BXH với 12 điểm. Tuy nhiên, sau sự cố, Việt Nam rơi xuống vị trí cuối bảng với 3 điểm, chỉ có một chiến thắng.

