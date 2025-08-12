Chubb khẳng định vị thế với giải quần vợt danh giá Australian Open

Kể từ năm 2020, Chubb đã đồng hành cùng Australian Open với vai trò là Đối tác Bảo hiểm Chính thức. Trong thỏa thuận hợp tác mới, Chubb sẽ tiếp tục nâng cao vị thế thương hiệu bằng việc đảm nhiệm thêm ba vai trò quan trọng khác: Đối tác Bảo hiểm Nhân thọ Chính thức, Đối tác Bảo hiểm Cúp Vô địch Chính thức và Đối tác Bảo hiểm Du lịch Chính thức của giải đấu. Thương hiệu Chubb sẽ tiếp tục được hiện diện nổi bật tại các sân đấu, đặc biệt thông qua những khoảnh khắc được khán giả yêu thích như "Close Call" - tình huống bóng sát vạch đầy kịch tính.

Việc mở rộng hợp tác không chỉ thể hiện cam kết dài hạn của Chubb với Australian Open mà còn phản ánh chiến lược toàn cầu của Tập đoàn trong việc cung cấp các giải pháp bảo hiểm toàn diện, từ nhân thọ đến phi nhân thọ. Đây là bước tiến mới trong hành trình xây dựng những giá trị bền vững gắn liền với các sự kiện thể thao đẳng cấp quốc tế.

Không chỉ đồng hành cùng Australian Open, Chubb còn là Nhà tài trợ Bảo hiểm Chính thức của giải quần vợt US Open (Mỹ Mở rộng) từ năm 2020, cho thấy cam kết của Tập đoàn trong việc gắn kết thương hiệu với những giải đấu thể thao đỉnh cao.