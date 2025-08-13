Văn Toàn nghỉ thi đấu hết năm 2025: HLV Vũ Hồng Việt và ông Kim Sang-sik cùng lo

Văn Toàn nghỉ hết lượt đi V-League

Ngày 13.8, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bước vào ca phẫu thuật chấn thương sụn chêm. Đây là chấn thương Văn Toàn gặp phải ở AFF Cup 2024, trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar ở lượt cuối vòng bảng.

Ca phẫu thuật kéo dài 1 giờ 30 phút và diễn ra suôn sẻ. HLV Vũ Hồng Việt đã gọi điện, động viên Văn Toàn. Ông cho biết, đội bóng sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để tiền đạo số 9 có thể sớm quay lại tập luyện cùng toàn đội.

Văn Toàn trong màu áo CLB Nam Định ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Theo nhận định của các bác sĩ CLB, Văn Toàn dự kiến mất khoảng 5 đến 6 tháng để trở lại thi đấu. Hiện tại, Văn Toàn đang ở lại bệnh viện để các bác sĩ theo dõi thêm trong vài ngày tới, trước khi trở về nghỉ ngơi kết hợp hồi phục chấn thương. Mùa trước, Văn Toàn phải nghỉ 4 tháng sau AFF Cup 2024, sau đó trở lại vào giữa tháng 4. Anh chơi giai đoạn cuối mùa cho đội chủ sân Thiên Trường, trước khi quyết định phẫu thuật để điều trị dứt điểm vết đau.

Như vậy, CLB Nam Định sẽ vắng Văn Toàn đến hết lượt đi V-League 2025 - 2026. Đội bóng thành Nam cũng không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son đến hết năm 2025. Hiện Xuân Son đang ở Brazil tập phục hồi. Ban đầu, đội ngũ y tế chẩn đoán Xuân Son có thể trở lại vào tháng 9, tuy nhiên, quá trình hồi phục của cầu thủ sinh năm 1997 diễn ra dài hơn dự kiến.

Điểm chung của Xuân Son và Văn Toàn là đều dính chấn thương tại AFF Cup 2024. Sự vắng mặt của cả hai để lại khoảng trống trên hàng công đội tuyển Việt Nam và CLB Nam Định. Ở cấp CLB, HLV Vũ Hồng Việt đang mang về một số ngoại binh để khỏa lấp lỗ hổng trên hàng công.

Nổi bật trong đó có tiền đạo Kyle Hudlin (sinh năm 2000). Chân sút quốc tịch Anh sở hữu chiều cao nổi bật gần 2,1 m. Với thể hình vượt trội và phong cách chơi bóng gọn gàng, Hudlin tỏa sáng ngay trong trận ra mắt Nam Định ở Siêu cúp quốc gia với 2 bàn thắng.

Trước khi chuyển đến khoác áo Nam Định, Kyle Hudlin chơi cho các đội bóng tại Anh như Huddersfield Town B, Newport County...