U.23 Việt Nam trở lại: Đấu vòng loại U.23 châu Á ở đâu, vào ngày nào, đối thủ là ai?

U.23 Việt Nam gặp đối thủ nào ở vòng loại U.23 châu Á?

U.23 Việt Nam tham dự vòng loại U.23 châu Á 2026 vào tháng 9, với tư cách chủ nhà bảng C. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu U.23 Bangladesh, U.23 Singapore và U.23 Yemen để tranh tấm vé dự vòng chung kết.

Các trận đấu ở bảng C của U.23 Việt Nam đều diễn ra trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây là sân đấu quen thuộc và mang lại may mắn cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam. U.23 Việt Nam và U.17 Việt Nam từng vượt qua vòng loại châu Á trên sân Việt Trì. Đội tuyển Việt Nam cũng đăng quang AFF Cup 2024 với 4 trận toàn thắng tại đất tổ linh thiêng.

Lịch thi đấu của U.23 Việt Nam ở bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026 ẢNH: VFF

U.23 Việt Nam sẽ mở màn vòng loại U.23 châu Á 2026 bằng trận gặp U.23 Bangladesh lúc 19 giờ ngày 3.9. Ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Kim Sang-sik gặp U.23 Singapore lúc 19 giờ ngày 6.9. Đến lượt trận hạ màn, U.23 Việt Nam gặp U.23 Yemen lúc 19 giờ ngày 9.9. Đội nhất bảng đoạt vé trực tiếp đến vòng chung kết U.23 châu Á 2026, trong khi đội nhì phải nằm trong nhóm xuất sắc nhất mới vượt qua vòng loại.

Có một chi tiết trùng hợp: U.23 Việt Nam cũng nằm cùng bảng U.23 Singapore và U.23 Yemen ở vòng loại U.23 châu Á 2024. Trên sân Việt Trì, đội tuyển trẻ khi ấy được dẫn dắt bởi HLV Philippe Troussier đã thắng U.23 Yemen (1-0) và hòa U.23 Singapore (2-2) để đoạt ngôi đầu bảng.

U.23 Việt Nam cũng trở thành đội tuyển giành vé đến vòng chung kết U.23 châu Á 2024 sớm nhất, nếu không tính chủ nhà U.23 Qatar.

U.23 Việt Nam đã đoạt vé dự vòng chung kết U.23 châu Á liên tục từ năm 2016 đến nay. Tại sân chơi lớn nhất bóng đá trẻ châu Á, U.23 Việt Nam có lần giành ngôi á quân (2018), 2 lần vào tứ kết (2022, 2024).

Để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á, các cầu thủ trẻ sẽ hội quân vào cuối tháng 8, sau khi vòng 3 V-League 2025 - 2026 khép lại. Mục tiêu của U.23 Việt Nam là đoạt vé dự vòng chung kết.







