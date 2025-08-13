Chủ tịch 9X của CLB Hà Nội tri ân bầu Hiển, tin Hendrio nhập tịch thành công

Tham vọng của CLB Hà Nội

Sáng 13.8, CLB Hà Nội đã xuất quân hướng đến mùa giải 2025 - 2026. Nhân kỷ niệm sinh nhật tròn 20 năm, đội bóng thủ đô khao khát giành lại ngôi vương V-League sau 3 năm chờ đợi.

"Mùa giải này đóng vai trò bản lề để CLB Hà Nội giành lại danh hiệu và vươn ra sân chơi châu lục. Chúng tôi đã chuẩn bị lực lượng kỹ càng, ký hợp đồng gia hạn với HLV Makoto Teguramori. Ông Teguramori đã có thời gian làm quen với đội từ cuối mùa trước. Hy vọng đây là ưu thế của CLB Hà Nội so với những đội khác cũng được đầu tư.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của CLB Hà Nội ẢNH: CLB HÀ NỘI

Chúng tôi đánh giá cao các CLB lớn, được đầu tư mạnh cả về nội lẫn ngoại binh như CLB Công an Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thể Công Viettel. Dù vậy, CLB Hà Nội vẫn muốn chiến thắng chính mình trước tiên. Các cầu thủ cần tập trung, đoàn kết, chắt chiu từng trận", Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của CLB Hà Nội chia sẻ.

Để bổ sung cho V-League 2025 - 2026, CLB Hà Nội đã mang về 2 ngoại binh gồm trung vệ Adriel da Silva Tadeu, tiền vệ Willian Ferreira Moraes, kết hợp giữ chân Floro da Silva. Riêng Hendrio đang chờ được đăng ký dưới danh hiệu cầu thủ nhập tịch.

"Ngoại binh là mảnh ghép quan trọng với CLB Hà Nội. Nhìn các đội khác đầu tư mạnh, chúng tôi có đôi chút lo lắng. Song, đây là động lực để đội tìm kiếm và chờ đợi ngoại binh hòa nhập với CLB. Ưu thế của CLB Hà Nội là nội binh được đào tạo ở trung tâm đào tạo trẻ Hà Nội, có nhiều năm thi đấu cùng nhau. Lực lượng nội binh của Hà Nội đã cùng nhau đá nhiều mùa giải, có sự va vấp, trưởng thành. Khi các mảnh ghép ngoại binh đến, họ chỉ cần thời gian để hòa hợp", Chủ tịch Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh.

Riêng với trường hợp của Hendrio Araujo, CLB Hà Nội đang tiến hành thủ tục nhập tịch để tiền vệ Brazil sớm có quốc tịch Việt Nam.

CLB Hà Nội sở hữu lực lượng có chiều sâu ẢNH: CLB HÀ NỘI

"CLB Hà Nội đang làm thủ tục để Hendrio ra sân thi đấu với tư cách cầu thủ nhập tịch. Các thủ tục đều đang được tiến hành. Nếu có thể, Hendrio sẽ kịp có quốc tịch. Quá trình nhập tịch cần thời gian, hy vọng hoàn thành trong tháng 8 để kịp đăng ký trong 3 vòng đầu", Chủ tịch Đỗ Vinh Quang xác nhận.

Tri ân đóng góp của bầu Hiển

Thành lập năm 2006, CLB Hà Nội trở thành đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam với 6 chức vô địch V-League (2010, 2013, 2016, 2018, 2019, 2022), 3 Cúp Quốc gia (2019, 2020, 2022), 5 Siêu Cúp Quốc gia: 2010, 2019, 2020, 2021, 2022, lọt vào bán kết AFC Cup (nay là AFC Champions League 2) năm 2019, mang hình ảnh bóng đá thủ đô ra đấu trường quốc tế.

"20 năm qua, CLB Hà Nội đã cùng người hâm mộ viết nên câu chuyện đầy tự hào, với những chức vô địch, những trận đấu đáng nhớ, và hơn hết, là tình yêu bóng đá bền bỉ của hàng triệu con tim thủ đô. Mùa giải 2025 - 2026, bên cạnh hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt nhất, tôi cũng nhấn mạnh thêm rằng sứ mệnh của CLB Hà Nội luôn là thi đấu với tinh thần cao nhất không chỉ trên sân cỏ, mà còn ghi dấu ấn trong trái tim người hâm mộ", Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của CLB Hà Nội khẳng định.

Lãnh đạo CLB Hà Nội cũng chia sẻ về ông bầu Đỗ Quang Hiển, người đã kiến thiết thành công rực rỡ cho đội bóng thủ đô xuyên suốt 2 thập kỷ.

Lễ xuất quân của CLB Hà Nội ẢNH: CLB HÀ NỘI

Mẫu áo kỷ niệm 20 năm thành lập CLB ẢNH: CLB HÀ NỘI

"Bầu Hiển là nhân vật rất quan trọng, đặt những viên gạch đầu tiên cho nền móng trưởng thành và phát triển của CLB Hà Nội cho đến hôm nay. Kỷ niệm 20 năm thành lập, CLB Hà Nội muốn đặt mục tiêu cao nhất để tri ân bầu Hiển và người hâm mộ. Năm nay, CLB Hà Nội chờ đợi thành công ở V-League và Cúp quốc gia", Chủ tịch Đỗ Vinh Quang cho biết.

CLB Hà Nội đã làm việc chăm chỉ, từng cầu thủ đều thể hiện quyết tâm và sự chuyên nghiệp. Dù bóng đá luôn ẩn chứa những thử thách, nhưng tinh thần đoàn kết, sự bền bỉ và khát khao chiến thắng sẽ là chìa khóa để CLB Hà Nội có thể giành được kết quả tốt nhất", HLV Makoto Teguramori chia sẻ.

CLB Hà Nội là nơi đào tạo và phát triển nhiều tuyển thủ quốc gia như Văn Quyết, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Thành Chung, Hai Long…, góp phần vào thành công của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục, như ngôi á quân U.23 châu Á 2018, HCV SEA Games 30 và 31, vô địch AFF Cup 2022 và 2024. Ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024, cả 3 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đều có dấu giày cầu thủ Hà Nội.