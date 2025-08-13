Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tiền đạo Tuấn Hải muốn xuất ngoại: Điểm đến 'sốc', CLB Hà Nội đồng ý cho đi

Hồng Nam
Hồng Nam
13/08/2025 11:06 GMT+7

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải có thể sang châu Âu thi đấu ngay ở mùa giải này.

Tuấn Hải mong muốn sang châu Âu chơi bóng

Tại lễ xuất quân của CLB Hà Nội diễn ra sáng 13.8, tiền đạo Phạm Tuấn Hải đã chia sẻ dự định tương lai.

Theo chân sút sinh năm 1998, anh mong muốn đóng góp cho CLB Hà Nội và sẵn sàng cho mùa giải mới đầy áp lực. Tuy nhiên, Tuấn Hải chưa từ bỏ giấc mơ xuất ngoại.

"Tôi vẫn muốn xuất ngoại phát triển sự nghiệp. Tôi đã trình bày nguyện vọng với ban lãnh đạo CLB về việc đã nhận được lời đề nghị từ một đội bóng đến từ Latvia (châu Âu). Dù vậy, thời gian tương đối gấp rút, khi thị trường chuyển nhượng châu Âu chuẩn bị đóng cửa", Tuấn Hải khẳng định.

Tiền đạo Tuấn Hải muốn xuất ngoại: Điểm đến 'sốc', CLB Hà Nội đồng ý cho đi- Ảnh 1.

Tuấn Hải trong màu áo CLB Hà Nội

ẢNH: MINH TÚ

Chân sút Phạm Tuấn Hải khoác áo CLB Hà Nội từ mùa giải 2022, sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn với Hà Tĩnh. CLB Hà Tĩnh tiền thân là Hà Nội B, từng chơi ở giải hạng nhất quốc gia sau đó thăng hạng V-League. Đội bóng này là nơi CLB Hà Nội ươm mầm những tài năng trẻ triển vọng như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú và Phạm Tuấn Hải. Sau đó cả 4 cầu thủ đều trở về CLB Hà Nội thi đấu.

Tuấn Hải từng chia sẻ mong muốn sang nước ngoài thi đấu. Dù gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội đến năm 2027, nhưng cựu tiền đạo Hà Tĩnh vẫn mong muốn có một chuyến đi "du học" để phát triển bản thân.

"Có một chi tiết trong việc gia hạn lần này, đó là tôi có trao đổi nguyện vọng ra nước ngoài thi đấu và được ban lãnh đạo CLB Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm đội bóng, các vấn đề liên quan để tôi có chuyến đi du học đạt kết quả tốt nhất. Tôi biết bản thân mình ở đâu và không phải hối tiếc với sự nghiệp đang ở đỉnh cao", Tuấn Hải trải lòng.

CLB Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện cho Tuấn Hải xuất ngoại 

Hiện Tuấn Hải vẫn đang trao đổi, bày tỏ nguyện vọng xuất ngoại phát triển tương lai với ban lãnh đạo CLB Hà Nội.

Chia sẻ về trường hợp của Tuấn Hải, giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Tuấn của CLB Hà Nội khẳng định: 

"Trong đợt ký gia hạn hợp đồng với Tuấn Hải, CLB Hà Nội khẳng định sẽ chắp cánh và giúp Tuấn Hải ra nước ngoài thi đấu. Thời gian qua, đội Hà Nội đã tìm kiếm những lời đề nghị cho Tuấn Hải. Đôi bên đặt mục tiêu nếu có lời đề nghị tốt nhất, đội sẽ tạo điều kiện cho bạn thực hiện giấc mơ". 

Tuấn Hải là mũi nhọn chủ chốt trên hàng công CLB Hà Nội từ năm 2022 đến nay. Chân sút 27 tuổi có mùa giải nổi bật ở AFC Champions League Elite, với 3 bàn thắng vào lưới Urawa Red Diamonds và Wuhan Three Towns, giúp CLB Hà Nội giành 6 điểm sau 6 trận. Anh đoạt danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam 2022.


Xem thêm bình luận