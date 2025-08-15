Thách thức lớn cho bóng chuyền nữ Việt Nam: Đội tuyển gặp đối thủ khủng, U.21 vượt thác

Đội tuyển bóng chuyền nữ chạm trán đối thủ cực mạnh

Kể từ khi có kết quả bốc thăm (tháng 11.2024) đến nay, Ba Lan và VN là 2 đội có sự thăng tiến đáng kể. Ba Lan từ hạng 6 vươn lên hạng 3 thế giới, còn đội tuyển VN từ hạng 33 nhảy lên hạng 22.

Đội tuyển Ba Lan sở hữu dàn tay đập "thượng hạng" ở đỉnh cao sự nghiệp như Magdalena Stysiak (24 tuổi, cao 2,03 m), Aleksandra Gryka (25 tuổi, cao 1,9 m), Karolina Drukowska (23 tuổi, cao 1,94 m)… Đối thủ này không chỉ được đánh giá mạnh nhất bảng mà còn là ứng viên cạnh tranh danh hiệu vô địch. Đội tuyển Đức (hạng 11 thế giới) cũng có sự ổn định về lực lượng, từng đánh bại đội tuyển Thái Lan 3-0 ở giải Nations League 2025. Cả Đức và Ba Lan đều trên cơ so với đội tuyển VN.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN chạm trán với đối thủ rất mạnh ở giải vô địch thế giới Ảnh: SAVA

Ở bảng G, đối thủ được xem vừa tầm nhất với đội tuyển VN là Kenya. Đội bóng châu Phi không xa lạ với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bởi cách đây 2 năm, Kenya từng thắng đội VN với tỷ số 2-0 khi đấu giao hữu tại Pháp nhân giải FIVB Challenge.

Nhằm chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2025, đội tuyển Kenya cùng đội tuyển Tây Ban Nha đến VN tập huấn. 19 giờ ngày mai 16.8, tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), đội tuyển VN sẽ thi đấu giao hữu với Kenya; và ngày 17.8 đấu giao hữu với đội tuyển Tây Ban Nha.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới có sự góp mặt của tất cả các đội bóng đẳng cấp hàng đầu thế giới. Vì thế, đội tuyển VN tham dự giải với mục tiêu học hỏi, rèn luyện thêm bản lĩnh, kinh nghiệm.

"Không áp lực thành tích ở giải thế giới nhưng đội tuyển VN cũng có mục tiêu riêng là mỗi cá nhân tuyển thủ phát huy hết khả năng khi ra sân thi đấu. Đội tuyển VN may mắn có lứa tuyển thủ vào độ chín sự nghiệp, hiểu ý nhau cả trên sân lẫn trong cuộc sống. Các em có sự tiến bộ đáng khen trong hơn 2 năm nay, đã gặt hái được một số thành tích quốc tế nhất định. Toàn đội sẽ nỗ lực cao nhất ở giải thế giới để lấy khí thế tập luyện chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2025 là cạnh tranh HCV SEA Games 33 vào tháng 12 tại Thái Lan", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.

U.21 nữ Việt Nam vượt bão dông

Trong khi đó, tại giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới đang diễn ra tại Indonesia, đội tuyển U.21 VN đang gặp khó khăn về nhân sự.

U.21 Việt Nam tại giải U.21 thế giới

Đội bị Liên đoàn Bóng chuyền thế giới xử thua 4 trận ở vòng bảng, loại 1 cầu thủ trụ cột và Liên đoàn Bóng chuyền VN vẫn đang trong quá trình khiếu nại. Nhưng đội nữ U.21 VN vẫn không ngừng nỗ lực. Sau khi đánh bại U.21 Ai Cập với tỷ số 3-1, hôm nay 15.8 các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh chạm trán đội U.21 Chile ở trận tranh hạng từ 17 đến 20. Đối thủ đến từ Nam Mỹ sở hữu nhiều tay đập uy lực, nhưng đội U.21 VN với lứa tuyển thủ trẻ tài năng như Lê Thùy Linh, Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Phương Quỳnh, Phạm Quỳnh Hương, Lại Thị Khánh Huyền… sẵn sàng tạo nên trận đấu bùng nổ.