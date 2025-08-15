Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội thành lập: Cung cấp tài năng mới cho đội tuyển quốc gia

Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo từ nhiều cơ quan, đánh dấu cam kết phát triển mạnh mẽ bóng chuyền từ phong trào đến đỉnh cao.

Bóng chuyền Hà Nội: Tạo nguồn tài năng cho đội tuyển quốc gia

Bóng chuyền Hà Nội đã có những bước tiến rõ rệt trong những năm qua. Thành phố hiện sở hữu 8 đội bóng chuyền chuyên nghiệp, trong đó có 4 đội nam và 4 đội nữ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của môn thể thao này.

Những thành tích đáng chú ý như huy chương đồng tại giải vô địch quốc gia năm 2022 và suất thăng hạng của đội nữ năm 2024 cho thấy bóng chuyền Hà Nội có nền tảng phát triển vững chắc. Tuy nhiên, những thách thức về hệ thống đào tạo và cơ sở vật chất vẫn còn là rào cản lớn.

Bóng chuyền Hà Nội có nhiều tiềm năng để phát triển

Liên đoàn Bóng chuyền TP.Hà Nội ra đời với sứ mệnh trở thành cầu nối, giúp bóng chuyền Thủ đô phát triển toàn diện. Liên đoàn sẽ tập trung vào việc phát triển đội tuyển nam-nữ với mục tiêu giành thành tích cao tại các giải đấu quốc gia, đồng thời đẩy mạnh phong trào bóng chuyền học đường và nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên từ cấp cơ sở. Bên cạnh đó, liên đoàn sẽ chú trọng vào việc xã hội hóa nguồn lực, tìm kiếm tài trợ từ cộng đồng doanh nghiệp và mở rộng truyền thông để thu hút sự quan tâm từ nhà tài trợ, tạo ra các giải đấu thương mại có tính hấp dẫn cao.

Các đại biểu tham dự đại hội

Cam kết phát triển bền vững

Bà Trần Thùy Chi, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội, cam kết cùng Ban Chấp hành khóa I sẽ đoàn kết, đổi mới và phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành trọng trách mà đại hội giao phó, góp phần đưa bóng chuyền Hà Nội vươn xa hơn trong tương lai.

Bà Trần Thùy Chi - Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội

Phát biểu bế mạc, bà Trần Thùy Chi chia sẻ: "Với vinh dự và trách nhiệm của Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội, tôi xin cam kết cùng Ban Chấp hành khóa I đoàn kết, đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành trọng trách mà đại hội tin tưởng giao phó". Sự ra đời của Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội không chỉ là một sự kiện hành chính, mà là cam kết của một tập thể tâm huyết, có tầm nhìn chiến lược vì tương lai bóng chuyền thủ đô".

Với sự đoàn kết, một lộ trình bài bản và sự chung tay của các cấp lãnh đạo, doanh nghiệp và người hâm mộ, chúng ta có quyền tin tưởng bóng chuyền Hà Nội sẽ bước vào một chặng đường phát triển rực rỡ, xứng đáng với truyền thống và vị thế của thể thao thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.