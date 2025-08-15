Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội thành lập: Cung cấp tài năng mới cho đội tuyển quốc gia

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
15/08/2025 13:41 GMT+7

Ngày 15.8.2025, Đại hội thành lập Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của môn thể thao này tại thủ đô.

Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo từ nhiều cơ quan, đánh dấu cam kết phát triển mạnh mẽ bóng chuyền từ phong trào đến đỉnh cao.

Bóng chuyền Hà Nội: Tạo nguồn tài năng cho đội tuyển quốc gia

Bóng chuyền Hà Nội đã có những bước tiến rõ rệt trong những năm qua. Thành phố hiện sở hữu 8 đội bóng chuyền chuyên nghiệp, trong đó có 4 đội nam và 4 đội nữ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của môn thể thao này.

Những thành tích đáng chú ý như huy chương đồng tại giải vô địch quốc gia năm 2022 và suất thăng hạng của đội nữ năm 2024 cho thấy bóng chuyền Hà Nội có nền tảng phát triển vững chắc. Tuy nhiên, những thách thức về hệ thống đào tạo và cơ sở vật chất vẫn còn là rào cản lớn.

Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội thành lập: Cung cấp tài năng mới cho đội tuyển quốc gia- Ảnh 1.

Bóng chuyền Hà Nội có nhiều tiềm năng để phát triển

Liên đoàn Bóng chuyền TP.Hà Nội ra đời với sứ mệnh trở thành cầu nối, giúp bóng chuyền Thủ đô phát triển toàn diện. Liên đoàn sẽ tập trung vào việc phát triển đội tuyển nam-nữ với mục tiêu giành thành tích cao tại các giải đấu quốc gia, đồng thời đẩy mạnh phong trào bóng chuyền học đường và nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên từ cấp cơ sở. Bên cạnh đó, liên đoàn sẽ chú trọng vào việc xã hội hóa nguồn lực, tìm kiếm tài trợ từ cộng đồng doanh nghiệp và mở rộng truyền thông để thu hút sự quan tâm từ nhà tài trợ, tạo ra các giải đấu thương mại có tính hấp dẫn cao.

Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội thành lập: Cung cấp tài năng mới cho đội tuyển quốc gia- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự đại hội

Cam kết phát triển bền vững

Bà Trần Thùy Chi, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội, cam kết cùng Ban Chấp hành khóa I sẽ đoàn kết, đổi mới và phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành trọng trách mà đại hội giao phó, góp phần đưa bóng chuyền Hà Nội vươn xa hơn trong tương lai.

Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội thành lập: Cung cấp tài năng mới cho đội tuyển quốc gia- Ảnh 3.

Bà Trần Thùy Chi - Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội

Phát biểu bế mạc, bà Trần Thùy Chi chia sẻ: "Với vinh dự và trách nhiệm của Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội, tôi xin cam kết cùng Ban Chấp hành khóa I đoàn kết, đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành trọng trách mà đại hội tin tưởng giao phó". Sự ra đời của Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội không chỉ là một sự kiện hành chính, mà là cam kết của một tập thể tâm huyết, có tầm nhìn chiến lược vì tương lai bóng chuyền thủ đô".

Với sự đoàn kết, một lộ trình bài bản và sự chung tay của các cấp lãnh đạo, doanh nghiệp và người hâm mộ, chúng ta có quyền tin tưởng bóng chuyền Hà Nội sẽ bước vào một chặng đường phát triển rực rỡ, xứng đáng với truyền thống và vị thế của thể thao thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Tin liên quan

Thách thức lớn cho bóng chuyền nữ Việt Nam: Đội tuyển gặp đối thủ khủng, U.21 vượt thác

Thách thức lớn cho bóng chuyền nữ Việt Nam: Đội tuyển gặp đối thủ khủng, U.21 vượt thác

Trong lần đầu tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới diễn ra từ ngày 22.8 - 7.9 tại Thái Lan, đội tuyển VN chung bảng G với Ba Lan, Đức, Kenya.

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam hôm nay: Giải mã đội bóng Nam Mỹ, nếu thắng sẽ…

Thần đồng billiards Hàn Quốc tung sê-ri cực ngầu để vô địch: 4 cúp trong 2 tháng

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội Đội tuyển quốc gia cầu thủ bóng chuyền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận