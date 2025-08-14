Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

'Ông hoàng Reggaeton' J Balvin chào fan Việt, sẵn sàng cho đêm diễn ở Hà Nội

Thanh Chi
Thanh Chi
14/08/2025 19:32 GMT+7

Trong video vừa đăng tải, J Balvin gửi lời chào đến người hâm mộ Việt và bày tỏ niềm háo hức khi sắp đến Hà Nội biểu diễn tại đại nhạc hội 'Moments Of Wonder' vào ngày 23.8 tới.

'Ông hoàng Reggaeton' J Balvin chào fan Việt, sẵn sàng cho đêm diễn ở Hà Nội - Ảnh 1.

J Balvin trong video chào fan Việt

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mới đây, ban tổ chức đại nhạc hội Moments Of Wonder đăng tải video J Balvin "phát tín hiệu" đến người hâm mộ Việt. Trong đoạn clip ngắn, "ông hoàng Reggaeton" xuất hiện tràn đầy năng lượng cùng phong cách giản dị, gần gũi. Ngôi sao 40 tuổi hào hứng: "Xin chào Việt Nam, tôi là J Balvin đây. Đừng bỏ lỡ đại nhạc hội vào ngày 23.8 tới. Hẹn gặp lại tại Hà Nội nhé. Hãy đón chờ lần đầu tiên của J Balvin nhé".

Ngày 14.8, trên trang Instagram có hơn 50 triệu người theo dõi, J Balvin khoe ảnh cá nhân đồng thời tiết lộ sắp có lịch trình biểu diễn tại Việt Nam và Nhật Bản. Moments Of Wonder sẽ đánh dấu lần đầu tiên ngôi sao Latin đình đám này đến Việt Nam trình diễn. Những động thái của giọng ca người Colombia khiến nhiều khán giả Việt không khỏi thích thú, mong chờ được chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao cùng phong cách âm nhạc độc đáo của một trong những nghệ sĩ được stream nhiều nhất thế giới.

'Ông hoàng Reggaeton' J Balvin chào fan Việt, sẵn sàng cho đêm diễn ở Hà Nội - Ảnh 2.

Ngôi sao 8X thích thú khi sắp đến Việt Nam trình diễn lần đầu tiên

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM NV

J Balvin sinh năm 1985 tại Colombia và được biết đến là một ca - nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc tài năng của làng nhạc Latin. Nam nghệ sĩ từng nhận 6 lần chiến thắng tại giải Latin Grammy cùng nhiều giải thưởng danh giá khác đồng thời được mệnh danh là biểu tượng âm nhạc xóa nhòa mọi ranh giới văn hóa, nằm trong top 10 nghệ sĩ được stream nhiều nhất thế giới.

"Ông hoàng Reggaeton" cũng là một trong những nghệ sĩ Latin có doanh số bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 35 triệu bản thu âm toàn cầu. Năm 2020, anh được đưa vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time và được Billboard vinh danh là một trong những nghệ sĩ Latin vĩ đại nhất mọi thời đại

J Balvin, DPR IAN và loạt sao quốc tế mong chờ đến Hà Nội

'Ông hoàng Reggaeton' J Balvin chào fan Việt, sẵn sàng cho đêm diễn ở Hà Nội - Ảnh 3.

The Kid Laroi mong sớm được đến Việt Nam và trình diễn trực tiếp

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM NV

Không chỉ có J Balvin, The Kid Laroi cũng cập nhật trên trang Instagram có hơn 4 triệu người theo dõi rằng anh sắp đến Hà Nội biểu diễn. Giọng ca đình đám người Úc bày tỏ niềm háo hức: "Chưa tới hai tuần nữa là đến Việt Nam. Tôi không thể chờ đợi thêm để một lần nữa được trình diễn trên sân khấu trực tiếp".

'Ông hoàng Reggaeton' J Balvin chào fan Việt, sẵn sàng cho đêm diễn ở Hà Nội - Ảnh 4.

Video DPR IAN hé lộ sắp đến Việt Nam thu hút số lượt xem và tương tác "khủng" trên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, "nam thần" vạn người mê DPR IAN cũng đăng video chào fan bằng tiếng Việt, chia sẻ sự thích thú khi được trở lại Việt Nam "cháy" hết mình cùng khán giả. Nam thần tượng gốc Hàn cũng bày tỏ: "Tôi nhớ các bạn rất nhiều. Tôi rất phấn khích khi được chia sẻ rằng mình sẽ trình diễn tại đại nhạc hội 8Wonder - Moments Of Wonder vào ngày 23.8 tới. Vậy là chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Tôi không chờ đợi được thêm nữa, mong rằng các bạn sẽ có mặt vì tôi thực sự rất yêu Việt Nam. Tôi đang rất hào hứng rồi".

'Ông hoàng Reggaeton' J Balvin chào fan Việt, sẵn sàng cho đêm diễn ở Hà Nội - Ảnh 5.

DPR IAN, DJ Snake, J Balvin và The Kid Laroi (từ trái sang) là 4 ngôi sao quốc tế trình diễn tại đại nhạc hội Moments of Wonder vào ngày 23.8 tới

ẢNH: NSCC

8Wonder 2025 - Moments of Wonder thu hút sự chú ý khi quy tụ hàng loạt "cỗ máy tạo hit" của làng nhạc quốc tế: DJ Snake, J Balvin, The Kid Laroi, DPR IAN. Đại nhạc hội dự kiến diễn ra vào ngày 23.8 tới tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội). Bên cạnh 4 ngôi sao đa châu lục, sự kiện còn có màn trình diễn của hai giọng ca trẻ tài năng của làng nhạc Việt là SoobinHòa Minzy.

