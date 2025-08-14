Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Thần đồng billiards Hàn Quốc tung sê-ri cực ngầu để vô địch: 4 cúp trong 2 tháng

Thu Bồn
Thu Bồn
14/08/2025 13:44 GMT+7

Thần đồng Hàn Quốc Cho Myung-woo giành chiến thắng đầy thuyết phục trước đối thủ đáng gờm Sameh Sidhom ở trận chung kết, qua đó giành huy chương vàng (HCV) nội dung billiards carom 3 băng tại World Games 2025 (đang diễn ra ở Thành Đô, Trung Quốc).

Sau khi đánh bại cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến với tỷ số sít sao 40-39 ở bán kết hôm 13.8, Cho Myung-woo tiếp tục thể hiện phong độ cao tại trận tranh HCV diễn ra trưa 14.8. Theo đó, thần đồng billiards Hàn Quốc vào chung kết gặp Sameh Sidhom (người Ai Cập), cơ thủ cũng đang có màn trình diễn rất ấn tượng trước đó.

Ở trận chung kết, Cho Myung-woo nhập cuộc với tốc độ nhanh. Trong 5 lượt cơ đầu tiên, cơ thủ sinh năm 1998 đã có sê-ri 4 và 5 điểm, để vươn lên dẫn Sameh Sidhom 11-6. Đến lượt cơ thứ 6, Cho Myung-woo lại có thêm sê-ri 7 điểm. Ngay sau đó, Sidhom đã đáp trả đanh thép cũng với sê-ri 7. Điểm số lúc này là 18-13, cơ thủ Hàn Quốc dẫn trước.

Trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao ở lượt cơ thứ 8, khi Cho Myung-woo ghi 4 điểm, tạm dẫn 22-13 sau hiệp 1.

Thần đồng billiards Hàn Quốc tung sê-ri cực ngầu để vô địch: 4 cúp trong 2 tháng- Ảnh 1.

Cho Myung-woo lần đầu giành huy chương World Games

ẢNH: THE WORLD GAMES

Màn so tài tưởng chừng như sẽ căng thẳng hơn trong hiệp 2, nhưng rốt cuộc không phải vậy. Cho Myung-woo đã chững lại trong vài lượt cơ. Trong khi đó, Sidhom có cơ hội nhưng không thể tận dụng để bứt lên.

Sê-ri 10 lạnh lùng để kết thúc trận billiard cực hay

Sau 14 lượt cơ, Cho Myung-woo dẫn trước 30-22. Lúc này, ngôi sao billiards Hàn Quốc đã khiến người xem trầm trồ với đường cơ cực ngầu để dứt điểm trận đấu. Ở lượt cơ thứ 15, cơ thủ 27 tuổi bất ngờ tung ra sê-ri 10 điểm gọn gàng để giành chiến thắng chung cuộc 40-22 trước Sameh Sidhom.

Qua đó, Cho Myung-woo giành HCV nội dung billiards carom 3 băng World Games 2025. Đây cũng là huy chương World Games đầu tiên của thần đồng Hàn Quốc, bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ đã có chức vô địch thế giới billiards carom 3 băng năm 2024, World Cup billiards...

Thần đồng billiards Hàn Quốc tung sê-ri cực ngầu để vô địch: 4 cúp trong 2 tháng- Ảnh 2.

Sidhom rất tài năng nhưng chưa thể thoát được dớp về nhì

ẢNH: THE WORLD GAMES

Đáng chú ý, với danh hiệu vô địch World Games vừa giành được, Cho Myung-woo đã ẵm tổng cộng 4 chiếc cúp trong chưa đầy 2 tháng. Trước đó, thần đồng Hàn Quốc lên ngôi tại World Cup billiards Porto - Bồ Đào Nha (ngày 5.7) và 2 giải đấu toàn quốc của xứ sở kim chi, vào ngày 16.7 và 6.8.

Ở phía ngược lại, Sameh Sidhom dường như vẫn chưa thể phá được dớp về nhì. Trước khi thua Cho Myung-woo tại chung kết World Games lần này, cơ thủ người Ai Cập cũng nhiều lần nhận thất bại ở trận đấu tranh chức vô địch. Tại đấu trường World Cup billiards, Sidhom đã 3 lần để thua ở trận chung kết, trong đó có 2 lần thất bại trước cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến.

Trần Quyết Chiến lỡ hẹn với tấm huy chương billiards danh giá

Trần Quyết Chiến lỡ hẹn với tấm huy chương billiards danh giá

Đối thủ của Trần Quyết Chiến ở trận tranh hạng ba nội dung carom 3 băng World Games 2025 thi đấu hay và kinh nghiệm. Cơ thủ số 1 Việt Nam đành lỡ hẹn với tấm huy chương billiards danh giá.

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Cho Myung Woo Trần Quyết Chiến World Games
