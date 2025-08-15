Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
U.21 Thái Lan thắng chóng vánh chủ nhà U.21 Indonesia tại giải bóng chuyền thế giới

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
15/08/2025 21:44 GMT+7

U.21 Thái Lan đã giành chiến thắng 3-0 trước U.21 Indonesia trong trận đấu vòng phân hạng từ 9 đến 16 tại giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025, sau khi cả hai đội đều thất bại ở vòng 16 đội.

U.21 Indonesia nhập cuộc tốt nhưng U.21 Thái Lan bản lĩnh hơn

Sau khi thất bại trước U.21 Ý ở vòng 16 đội, U.21 Indonesia bước vào trận đấu với U.21 Thái Lan trong khuôn khổ vòng phân hạng từ 9 đến 16. Trước đó, Thái Lan đã để thua Trung Quốc chóng vánh với tỷ số 0-3 ở vòng 16 đội. Còn Indonesia, đội được đôn lên thay thế U.21 Việt Nam, cũng không thể tạo ra bất ngờ trước đại diện châu Âu rất mạnh.

U.21 Thái Lan thắng chóng vánh chủ nhà U.21 Indonesia tại giải bóng chuyền thế giới- Ảnh 1.

Indonesia dẫn trước ở phần lớn thời gian thi đấu của set 1

Trong set 1, Indonesia là đội bắt nhịp nhanh hơn và liên tục dẫn trước. Tuy nhiên, khi đang dẫn với cách biệt khá lớn, Indonesia lại mắc phải nhiều lỗi cơ bản khiến Thái Lan có cơ hội trở lại. Với sự tận dụng thời cơ xuất sắc của Phontham, người đã có những pha tấn công hiểm hóc, Thái Lan bắt đầu thu hẹp khoảng cách. Những cú phát bóng uy lực của Thái Lan cũng gây không ít khó khăn cho khâu đỡ bước 1 của đội chủ nhà. Thái Lan bắt kịp ở điểm số 21 và hai đội giằng co nhau ở những điểm cuối cùng. Set 1 kết thúc với tỷ số 24-26 nghiêng về Thái Lan.

U.21 Thái Lan thắng chóng vánh chủ nhà U.21 Indonesia tại giải bóng chuyền thế giới- Ảnh 2.

Nhưng ở thời điểm quyết định, Thái Lan là đội bản lĩnh hơn

Set 2 diễn ra với thế trận cân bằng. Indonesia có lợi thế dẫn trước ở giai đoạn đầu, nhưng Thái Lan nhanh chóng bắt kịp và tạo ra khoảng cách ổn định. Thái Lan không chỉ có những pha tấn công mạnh mẽ mà còn phòng thủ rất chắc chắn, khiến Indonesia gặp khó khăn trong việc duy trì áp lực. Set 2 kết thúc với tỷ số 25-19 nghiêng về Thái Lan.

U.21 Thái Lan thắng chóng vánh chủ nhà U.21 Indonesia tại giải bóng chuyền thế giới- Ảnh 3.

Set 2 diễn ra với thế trận cân bằng, Indonesia dẫn trước ở giai đoạn đầu nhưng dần về sau, Thái Lan bắt kịp và tạo ra khoảng cách ổn định

U.21 Thái Lan sẽ tiếp tục thi đấu tranh hạng

Set 3 cũng diễn ra theo kịch bản tương tự set 2. Hai đội liên tục đổi giao bóng ở thời gian đầu, nhưng từ điểm số 19 trở đi, Thái Lan ghi liên tục 5 điểm để tạo ra khoảng cách an toàn. Hàng chắn của Thái Lan đã thi đấu rất hiệu quả ở set này. Dù Indonesia rất nỗ lực và có thời điểm rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm, nhưng với sự điềm tĩnh và kinh nghiệm của mình, Thái Lan vẫn giành chiến thắng ở set quyết định với tỷ số 25-22.

U.21 Thái Lan thắng chóng vánh chủ nhà U.21 Indonesia tại giải bóng chuyền thế giới- Ảnh 4.

2 đội giằng co từng điểm một ở set 3

U.21 Thái Lan thắng chóng vánh chủ nhà U.21 Indonesia tại giải bóng chuyền thế giới- Ảnh 5.

Đến set 3, Thái Lan ghi 5 điểm liên tục ở thời điểm quan trọng

Kết quả này không quá bất ngờ, bởi bóng chuyền nữ Thái Lan từ lâu đã khẳng định vị thế số 1 ở Đông Nam Á. Mặc dù Indonesia đã thi đấu nỗ lực, nhưng Thái Lan với đội hình đồng đều và chiến thuật hợp lý đã chứng minh được sự vượt trội của mình. Thắng trận này, U.21 Thái Lan sẽ tiếp tục tranh hạng từ 9 đến 12 trong những ngày tới. Trong khi đó, U.21 Indonesia sẽ thi đấu phân hạng từ 13 đến 16. 

