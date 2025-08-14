Nhật Bản có thể bán tàu khu trục cũ cho Đông Nam Á?

Hãng Kyodo News hôm 13.8 dẫn các nguồn tin chính phủ tiết lộ Nhật Bản đang nghiên cứu mức độ khả thi của việc chuyển giao những tàu chiến thuộc lớp Abukuma cho Philippines.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tổng cộng có 6 tàu khu trục lớp Abukuma được đưa vào biên chế trong giai đoạn 1989–1993. Đến nay, toàn bộ số tàu này đều nằm trong kế hoạch loại biên để thay thế bằng các tàu thế hệ mới với nhân sự ít hơn, nhằm ứng phó tình trạng Lực lượng Phòng vệ lâu nay lâm vào tình trạng thiếu hụt nhân sự.

Trong Chương trình Tăng cường Quốc phòng năm 2022, Tokyo đã đề cập đến việc “loại biên sớm các tàu đã phục vụ trong nhiều năm và đối mặt những hạn chế khi cần nâng cấp”, đồng thời cân nhắc xuất khẩu chúng cho những nước “đồng quan điểm”.