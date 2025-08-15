Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam
AFF Cup nữ 2025

HLV đội Thái Lan tự tin trước bán kết đấu Myanmar, bất ngờ nhắc về Việt Nam

Thu Bồn
Thu Bồn
15/08/2025 12:16 GMT+7

HLV đội tuyển nữ Thái Lan và Myanmar đã có những chia sẻ trong buổi họp báo trước thềm cuộc so tài thuộc vòng bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF Cup nữ) 2025.

Ngày 16.8, vòng bán kết giải AFF Cup nữ 2025 sẽ tranh tài tại sân Lạch Tray, Hải Phòng. Trong đó, đội tuyển nữ Thái Lan chạm trán với đội tuyển nữ Myanmar, vào lúc 16 giờ. Trận đấu có VAR. 

Trưa 15.8, đại diện các đội đã tham dự buổi họp báo trước vòng đấu dành cho 4 cái tên mạnh nhất giải. Tại đây, HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan - Futoshi Ikeda cho biết: "Tôi rất vui khi Thái Lan góp mặt ở vòng bán kết AFF Cup nữ 2025, các cầu thủ đã làm tất cả những gì có thể. Chúng tôi đang rất háo hức trước khi bước vào trận đấu tới. Các cầu thủ Thái Lan đang dần tốt hơn và ban huấn luyện sẽ tiếp tục giúp họ có sự chuẩn bị tốt nhất cho màn chạm trán với Myanmar".

HLV đội Thái Lan tự tin trước bán kết đấu Myanmar, bất ngờ nhắc về Việt Nam- Ảnh 1.

HLV đội Thái Lan tự tin trước bán kết đấu Myanmar, bất ngờ nhắc về Việt Nam- Ảnh 2.

Trước khi vào bán kết, Thái Lan (áo xanh) để thua 0-1 trước Việt Nam ở lượt trận cuối bảng A

ẢNH: MINH TÚ

HLV đội Thái Lan: Việt Nam có lợi thế sân nhà

Về trận thua đội tuyển nữ Việt Nam tại lượt cuối vòng bảng, ông Futoshi Ikeda chia sẻ: "Ở trận thua Việt Nam với tỷ số 0-1, chúng tôi đã thực hiện đúng theo kế hoạch. Dù sao thì Thái Lan cũng đã vào bán kết, tôi động viên các cầu thủ hãy tự tin để hướng tới trận đấu tiếp theo".

Khi được đề cập về trận chung kết AFF Cup nữ 2025, vị thuyền trưởng người Nhật Bản bày tỏ: "Chúng tôi không thể dự đoán trước điều gì, vì đây là bóng đá. Việt Nam là đội chủ nhà và có được sự cổ vũ của người hâm mộ. Trong khi đó, đội Úc cũng đang có phong độ cao từ vòng bảng. Đội tuyển nữ Thái Lan sẽ chuẩn bị tốt dù cho phải gặp bất kỳ đội bóng nào".

Ở phía ngược lại, HLV đội Myanmar - Uki Tetsuro khẳng định: "Đây là giải đấu chất lượng với nhiều đội bóng chất lượng. Chúng tôi chỉ có 2 ngày hồi phục, và đang tập trung chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết với Thái Lan".

"Tại vòng bảng, Myanmar gặp nhiều đối thủ mạnh. Do đó, một lần nữa tôi muốn gửi lời cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Myanmar đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng các cầu thủ đã nỗ lực và thể hiện tốt nhất để giành vé vào bán kết", HLV Uki Tetsuro nói thêm.

Đội tuyển nữ Việt Nam tìm cách khắc chế sức mạnh đối thủ Úc, tìm vé vào chung kết

Đội tuyển nữ Việt Nam tìm cách khắc chế sức mạnh đối thủ Úc, tìm vé vào chung kết

Trận bán kết với đội tuyển bóng đá nữ Úc (diễn ra lúc 20 giờ ngày 16.8) là thử thách cực đại trên hành trình chinh phục ngôi hậu AFF Cup 2025 của đội tuyển bóng đá nữ VN.

HAGL ra mắt thủ môn cao 1,94 m dự V-League

Lịch thi đấu AFF Cup nữ mới nhất: Việt Nam chạm trán Úc khi nào, vé bán ra sao?

Thái Lan Việt Nam Đội tuyển nữ Thái Lan AFF Cup nữ
Xem thêm bình luận