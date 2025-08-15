Đội tuyển nữ Việt Nam tìm cách khắc chế sức mạnh đối thủ Úc, tìm vé vào chung kết

S ỨC MẠNH CỦA ĐỘI NỮ Ú C

Sau khi hoàn thành hành trình vòng bảng suôn sẻ với 3 chiến thắng (ghi 14 bàn, không thủng lưới), đội tuyển nữ VN sẽ gặp thử thách lớn đầu tiên tại AFF Cup 2025. Đó là màn đọ sức với đội tuyển nữ Úc ở bán kết trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) vào tối 16.8.

Đội tuyển nữ VN (phải) so tài Úc ở bán kết AFF Cup 2025 Ảnh: MINH TÚ

Đội tuyển nữ Úc không mang tới AFF Cup đội hình từng vào bán kết World Cup 2023. Lực lượng trong tay HLV Joe Palatsides còn rất trẻ (Úc có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải), chủ yếu là U.23 và U.20. Tuy nhiên, các cầu thủ Úc đều đã được thử lửa tại A-League (giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Úc) trong tối thiểu 2 năm qua. Đây là sân chơi với tính cạnh tranh cao độ, từng mài giũa nên nhiều ngôi sao tên tuổi, trong đó có Sam Kerr, huyền thoại bóng đá Úc từng chơi cho CLB nữ Chelsea.

Ở trận ra quân bảng B, đội tuyển nữ Úc thua Myanmar 1-2 bởi một cú sút xa cầu may của đối phương và một sai lầm của thủ môn. Nền nhiệt oi bức tại Hải Phòng cũng khiến đội bóng xứ kangaroo chưa kịp thích nghi, do phải di chuyển từ nơi lạnh (ở Úc đang là mùa đông) đến đất nước miền nhiệt đới. Dù vậy, học trò HLV Palatsides đã bắt nhịp kịp thời. Đội tuyển nữ Úc áp đảo Philippines ở trận thứ hai, rồi trút 9 bàn thắng vào lưới Timor Leste trong trận cuối vòng bảng.

Nhờ nền tảng thể chất (chiều cao, cơ bắp), sức bền và kỹ thuật vượt trội, đội tuyển nữ Úc có thể chơi nhiều kiểu chiến thuật khác nhau. Đại diện châu Đại Dương thường pressing với cường độ cao, dàn cầu thủ có thể lực, chăm chạy, tranh chấp nhiệt huyết. Úc có xu hướng gây sức ép lớn ngay từ phần sân nhà, buộc đối thủ phải đá bóng dài và thường dùng sức mạnh áp đảo để giành quyền kiểm soát.

Nhờ hai cánh chất lượng, Úc có thể tấn công dồn dập để khoan phá những hàng thủ lùi sâu. Học trò HLV Palatsides có thể lật cánh đánh đầu, hoặc khai thác tuyến hai để những chân sút xa tốt như Isabel Gomez, Ana Chessary vung chân. Đồng thời, Úc cũng tấn công trung lộ tốt, chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công với cường độ ấn tượng nhờ những guồng chân trẻ trung, máu lửa. Gặp đối thủ toàn diện và đang "vào phom", đội tuyển nữ VN cần đấu pháp biết mình, biết người để vào chung kết.

P HẢI KHẮC CHẾ ĐỐI THỦ THế NÀO?

Trước "núi lớn", đội tuyển nữ VN đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay khi biết AFF Cup 2025 có Úc, HLV Mai Đức Chung đã dành gần 1 tháng chỉ để rèn thể lực cho học trò. Các bài tập không bóng, chủ yếu thiên về va chạm để tăng cường sức mạnh và khả năng tranh chấp, được sử dụng triệt để. Thất bại 0-4 trước Philippines ở AFF Cup 2022, hay những trận thua ở World Cup 2023 đã cho thấy nếu không có thể chất tốt, đội tuyển nữ VN gần như không có cơ hội.

HLV Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện cũng nghiên cứu xong điểm mạnh, yếu của đội tuyển nữ Úc. Dù có thể chất và lối chơi đa dạng, nhưng đại diện châu Đại Dương còn non kinh nghiệm, có nhiều pha xử lý mạo hiểm, đôi khi mất tập trung, không giữ được vị trí trong phòng ngự.

Với những hảo thủ đã kinh qua nhiều giải đấu lớn như Hải Yến, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Vạn, Diễm My…, đội tuyển nữ VN cần tiếp cận trận đấu bằng cái đầu "lạnh". Đá chắc chắn, giữ nhịp chơi ổn định, tránh sa vào những cuộc đua sức với đối thủ trẻ khỏe hơn, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi Úc mắc sai lầm. Với những mũi nhọn nhanh nhẹn, khéo léo như Vạn Sự, Bích Thùy hay Minh Chuyên, đội tuyển nữ VN sẽ mạnh trong phản công. Quan trọng là hàng thủ của đội tuyển nữ VN có đủ lì đòn để trụ vững trước những pha dội bóng "bão táp" của Úc hay không.

Trong trận quyết đấu tối 16.8, sân Lạch Tray sẽ là điểm tựa cho đội tuyển nữ VN với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả. Muốn giành ngôi hậu, phải biết vượt núi cao!

