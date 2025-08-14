Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo chí Úc ca ngợi đội nhà, đội tuyển nữ Việt Nam đương đầu đối thủ xứng tầm

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
14/08/2025 08:16 GMT+7

Báo chí Úc không ngừng ca ngợi màn trình diễn ấn tượng của đội U.23 nữ Úc tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, khi họ giành vé vào bán kết sau chiến thắng hủy diệt 9-0 trước Timor Leste.

Đội U.23 Úc có những cá nhân nổi trội

Trang tin thể thao A-Leagues của Úc nhận định các ngôi sao đến từ giải đấu Ninja A-League (Úc), đặc biệt là Alana Jancevski và Holly Furphy, đã ghi dấu ấn khi mỗi người ghi hai bàn trong trận đấu này. Bài viết cũng không ngớt lời ca ngợi khi khẳng định rằng đội tuyển nữ U.23 Úc đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến thuật đúng đắn, đặc biệt khi họ liên tục giành chiến thắng trước các đối thủ khó chịu tại giải đấu này. HLV Palatsides đã thành công trong việc tạo ra một đội bóng mạnh mẽ và trẻ trung, với sự dẫn dắt của những ngôi sao đầy triển vọng như Furphy và Jancevski.

Úc thắng đậm để gặp ĐT nữ Việt Nam ở bán kết, Philippines thành cựu vô địch

Trong khi đó trang Football Australia đã dành nhiều lời khen ngợi cho đội bóng, nhận định rằng không có khó khăn nào đối với Úc khi họ tiếp tục thể hiện mình là một ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Báo chí Úc ca ngợi đội nhà, đội tuyển nữ Việt Nam đương đầu đối thủ xứng tầm- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ U.23 Úc thắng rất đậm

Tờ ESPN cũng có nhận định tích cực về đội tuyển U.23 Úc, cho rằng họ đã có những màn trình diễn vượt trội và hoàn toàn xứng đáng với một suất trong tốp 4. Các cầu thủ Úc, đặc biệt là Furphy và Jancevski, đã thể hiện được sự xuất sắc trong những trận đấu then chốt và cho thấy tiềm năng to lớn của đội bóng này.

Trận bán kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và U.23 Úc sẽ rất khó đoán

Dù vậy, theo trang ASEAN Football, ở vòng bán kết, đội tuyển U.23 Úc sẽ gặp phải thử thách lớn khi đối đầu với đội chủ nhà Việt Nam, đội bóng đã gây ấn tượng mạnh trong suốt giải đấu. Sau chiến thắng 1-0 trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã khẳng định sức mạnh của mình và cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng với một vị trí trong tốp 4. HLV Mai Đức Chung cùng các học trò sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ, sau khi Việt Nam thể hiện phong độ ổn định và chiến thuật sắc bén trong các trận đấu trước đó với Campuchia, Indonesia và Thái Lan.

Highlight U.23 nữ Úc 9-0 Timor Leste: Xác định đối thủ bán kết của chủ nhà Việt Nam

Báo chí Úc ca ngợi đội nhà, đội tuyển nữ Việt Nam đương đầu đối thủ xứng tầm- Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng A sau 3 trận toàn thắng

ẢNH: MINH TÚ

ESPN nhận định với Việt Nam và Úc đều là những đội bóng mạnh mẽ, trận bán kết giữa hai đội hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu đầy kịch tính và không thiếu những bất ngờ. Philippines, dù là đương kim vô địch và được xem là đội bóng mạnh nhất, vẫn phải đối mặt với những thử thách lớn tại giải đấu này, và sẽ phải chờ đợi xem liệu Việt Nam có thể tiếp tục duy trì phong độ để tiến vào chung kết. Tờ ESPN nhận định rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ U.23 Úc, nhưng đội bóng của HLV Mai Đức Chung có đủ bản lĩnh và chiến thuật để tạo ra một cuộc đối đầu kịch tính.

Trận bán kết giữa Việt Nam và Úc sẽ là một cuộc so tài không chỉ về chuyên môn mà còn là cơ hội để cả hai đội chứng tỏ bản lĩnh và quyết tâm giành lấy tấm vé vào chung kết.

Báo chí Úc ca ngợi đội nhà, đội tuyển nữ Việt Nam đương đầu đối thủ xứng tầm- Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Thái Lan (áo xanh) sẽ đối đầu đội tuyển nữ Myanmar

ẢNH: MINH TÚ

ESPN cũng đã có nhận định về trận bán kết giữa Myanmar và Thái Lan. Báo này dẫn thông số chỉ ra Myanmar là đội duy nhất ở bảng B giữ thành tích toàn thắng và đang có phong độ ổn định. ESPN cũng nhấn mạnh rằng Myanmar sẽ là một đối thủ khó chịu, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lối chơi chặt chẽ.

Báo chí Úc ca ngợi đội nhà, đội tuyển nữ Việt Nam đương đầu đối thủ xứng tầm- Ảnh 4.

Đội tuyển nữ Myanmar (áo đỏ) đã có hành trình vòng bảng rất ấn tượng

Trong khi đó, Thái Lan, dù đã phải chịu thất bại trước Việt Nam, nhưng vẫn là một đội bóng rất mạnh và đáng gờm. ESPN cho rằng Thái Lan, với sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và kinh nghiệm, vẫn là đội bóng có khả năng tạo ra bất ngờ và có thể tiếp tục tiến sâu trong giải đấu.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Xem thêm bình luận