Lịch thi đấu mới nhất vòng khai màn V-League: Mùa giải hấp dẫn nhất lịch sử sắp xuất hiện?

C HẤT LƯỢNG NGOẠI BINH CẢI THIỆN

Theo thống kê từ Transfermarkt, trong cả mùa V-League 2024-2025, các cầu thủ có giá trị trên 500.000 euro (trên 15 tỉ đồng) chỉ là 5 người. Cầu thủ có giá trị cao nhất là Augustine Kwen khi anh được định giá 850.000 euro (gần 26 tỉ đồng). Nhưng chỉ riêng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè trước mùa giải 2025-2026, các CLB đã bạo chi hơn rất nhiều. Có đến 6 tân binh xuất hiện tại V-League có giá trị trên 500.000 euro. Cầu thủ có giá trị cao nhất chạm mốc 1 triệu euro (hơn 30 tỉ đồng) là Matheus.

Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2025 - 2026

Trận đấu mở màn vào ngày 15.8 giữa đội CAHN và Thể Công Viettel

Hudlin (giữa), tiền đạo cao 2,06 m của CLB Nam Định, có màn ra mắt ấn tượng trong trận Siêu cúp quốc gia ẢNH: MINH TÚ

Một yếu tố khác cần xét đến là tuổi tác. Trước đây, nhiều ngoại binh đến V-League khi đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, thường chỉ chơi tốt ở VN thêm 1, 2 mùa nữa. Nhưng giờ các đội bóng hướng đến việc chọn ngoại binh chất lượng, vẫn đang ở độ tuổi sung mãn. Những cái tên có thể kể đến như Filipe (CLB Công an TP.HCM, giá trị 1 triệu euro, 26 tuổi), Njabulo Blom (CLB Nam Định, 950.000 euro, 25 tuổi), Yevgeniy Serdyuk (CLB Hà Tĩnh, 900.000 euro, 27 tuổi)…

Việc các cầu thủ ngoại binh có hòa nhập tốt ở V-League hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng nếu dựa trên các con số, rõ ràng chất lượng ngoại binh đang dần được cải thiện. Quan trọng hơn, tín hiệu tích cực cũng đã đến. Ở trận tranh Siêu cúp quốc gia, tân binh Kyle Hudlin của CLB Nam Định đã tỏa sáng với một cú đúp. Dù anh chưa thể giúp đội nhà đánh bại CLB Công an Hà Nội (CAHN) nhưng với những gì đã thể hiện, tiền đạo này hứa hẹn trở thành mối nguy hiểm với các hậu vệ tại V-League. Và chân sút này mới 25 tuổi, có thể chơi bóng nhiều mùa nữa. Ngoài ra, các ngoại binh khác của CLB Nam Định cũng được đánh giá rất cao, hòa nhập nhanh, chơi tốt khi đội bóng này đi tập huấn ở Hàn Quốc.

H ẤP DẪN CUỘC ĐUA VÔ ĐỊCH

Ở mùa giải 2024-2025, chỉ có CLB Hà Nội là đối trọng thực sự của CLB Nam Định trong cuộc đua vô địch bởi các đội bóng khác dần hụt hơi trong giai đoạn sau. Mùa này, đội bóng thành Nam có thể vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt hơn. CLB Hà Nội không biến động quá nhiều, nhưng đây luôn là tập thể ổn định, có kinh nghiệm đua đường dài. Trong khi đó, CLB Thể Công Viettel hay CLB CAHN cải thiện lực lượng đáng kể. Giá trị đội hình hiện tại của 2 đội bóng này lần lượt tăng 15,1% và 22,3% so với cuối mùa giải trước.

CLB Ninh Bình, tân binh của V-League, cũng trải qua một cuộc "thay máu" để sẵn sàng chinh phục ngôi vương. Những ngôi sao như Hoàng Đức, Văn Lâm được giữ lại. CLB đưa về loạt cầu thủ nội chất lượng như Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, Nguyễn Đức Chiến và cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, tiền vệ sinh năm 2005 nhưng đã có giá trị 400.000 euro.

CLB Công an TP.HCM cũng sở hữu lực lượng rất mạnh, có giá trị cao thứ 5 V-League (xếp sau CLB Ninh Bình, đội CAHN, đội Hà Nội, đội Thể Công Viettel). Đội bóng này giữ lại nhiều trụ cột của CLB TP.HCM như Patrik Lê Giang, Võ Huy Toàn, Endrick…, chiêu mộ những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Đặng Văn Lắm, Phạm Đức Huy… và đặc biệt là Quả bóng vàng Nguyễn Tiến Linh. Ngoài ra, sau Filipe, họ dự kiến mang về thêm các ngoại binh có giá trị cao. So với các đội bóng khác, chiều sâu đội hình CLB Công an TP.HCM chưa bằng, nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ.

Với ít nhất 5-6 đội đủ sức cạnh tranh ngôi vương, cộng thêm các đội sẵn sàng trở thành "ngựa ô" như CLB Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, V-League 2025-2026 hứa hẹn sẽ là một mùa giải kịch tính bậc nhất, nơi mỗi vòng đấu đều có thể trở thành bước ngoặt trong cuộc đua vô địch.



