U.23 Việt Nam sẽ mạnh hơn ở vòng loại châu Á

U.23 Việt Nam ĐÃ HIỂU TRIẾT LÝ THẦY K IM

Thời điểm HLV Kim Sang-sik tiếp quản U.23 VN hồi cuối tháng 6, đã có lo ngại xuất hiện. Trước tiên, ông Kim khi ấy chưa có thời gian làm việc với U.23 VN, nên chưa thể đánh giá năng lực cầu thủ trẻ nhằm tìm ra chiến thuật phù hợp. Đồng thời, nhiều nhân tố U.23 VN không cạnh tranh được vị trí ở đội tuyển VN, đã đặt ra dấu hỏi lớn: Liệu công thức thành công của HLV người Hàn Quốc ở đội tuyển có thể áp dụng cho lứa U.23?

Tuy nhiên, chức vô địch U.23 Đông Nam Á cùng 4 trận toàn thắng đã xua tan hoài nghi. Chỉ trong 2 tuần huấn luyện, HLV Kim Sang-sik đã tạo nên tập thể đoàn kết, có tinh thần chiến đấu cao độ, cùng đấu pháp tấn công chớp nhoáng phù hợp với chất lượng con người.

Do thời gian làm việc có hạn, ông Kim tập trung vào mảng miếng cố định, rèn các bài chuyển đổi trạng thái và phản công tốc độ (vốn chỉ cần ít ngày để thành hình). Nhờ chiến thuật phù hợp, U.23 VN đã ghi 7 trong số 8 bàn ở giải bằng các pha bóng bổng. Ông Kim có thời gian nhìn nhận năng lực tổng thể của lứa kế cận đội tuyển VN.

Giải U.23 Đông Nam Á 2025 trở thành tiền đề để U.23 VN nhuần nhuyễn và tự tin hơn khi vòng loại U.23 châu Á 2026 đã đến gần.

U.23 VN còn nhiều tiềm năng phát triển ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

S ÀNG LỌC TRIỆT ĐỂ

"Lực lượng U.23 VN sẽ thay đổi ở vòng loại U.23 châu Á 2026. Dù tôi ưng ý với màn thể hiện của đội hình hiện tại, nhưng ban huấn luyện sẽ tìm thêm những gương mặt mới", HLV Kim Sang-sik chia sẻ với Thanh Niên. Cũng giống cấp độ đội tuyển quốc gia, U.23 VN sẽ chứng kiến biến động thanh lọc nhân sự và "thay máu" liên tục. Đội tuyển trẻ được xây dựng để tiến lên. Ai không theo kịp tốc độ thầy Kim yêu cầu sẽ bị bỏ lại.

Sự hiện diện của những nhân tố lạ như Xuân Bắc, Hiểu Minh, Anh Quân… tại giải U.23 Đông Nam Á cho thấy HLV Kim Sang-sik luôn mở rộng cánh cửa cho tất cả. Ông tuyên bố "cơ hội được chia đều, chỉ cần nỗ lực tập luyện". Ở đợt tập trung cuối tháng 8, sẽ có thêm nhiều gương mặt trẻ được triệu tập, chủ yếu từ sân chơi V-League.

Tín hiệu vui cho thầy Kim khi CLB PVF-CAND (mỏ ngọc quý của U.23 VN) đã có vé lên chơi V-League. Cho đến trước đợt tập trung vòng loại châu Á, Hiểu Minh và đồng đội sẽ có 3 trận cọ xát tại V-League để tích lũy kinh nghiệm, thay vì trong trạng thái chờ đợi nếu còn ở giải hạng nhất.

Bảng C sẽ được phát trực tiếp trên FPT Play và VTV

HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng trao cơ hội cho những nhân tố Việt kiều trẻ, tiêu biểu như Trần Thành Trung (tân binh của CLB Ninh Bình). Thành Trung sinh năm 2005, từng lọt nhóm 3 cầu thủ trẻ hay nhất giải vô địch Bulgaria 2024 - 2025. Ở tuổi 20, anh đã có chỗ ở đội hình một CSKA Sofia với 62 trận. Dù khởi đầu khó khăn khi chỉ đá 40 - 50 phút trong những trận đầu tiên cho Ninh Bình (do chưa quen thời tiết), nhưng khi đã hòa nhập, anh sẽ là nhân tố triển vọng, đáng để ông Kim thử tài.

Gặp những đối thủ dưới cơ như U.23 Yemen, U.23 Singapore và U.23 Bangladesh ở vòng loại U.23 châu Á 2026 cũng là "cữ dượt" thuận lợi để U.23 VN nhào nặn lối chơi tấn công và tăng khả năng kiểm soát bóng, vốn là những khía cạnh cần cải thiện. Đội bóng của thầy Kim sẽ thay đổi cả con người và đấu pháp để mạnh lên từng ngày.