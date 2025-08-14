Lộ diện nữ Chủ tịch CLB Ninh Bình, mục tiêu tốp 3 V-League cùng dàn nhân sự ‘sang xịn mịn’

Chiến lược phát triển bền vững và đồng bộ của CLB Ninh Bình

Ngày 13.8, CLB Ninh Bình đã tổ chức lễ xuất quân cho mùa giải mới. Dự buổi lễ có ông Phạm Quang Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; ông Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; cùng các lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện các đơn vị tài trợ: ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Lộc Phát (LPBank); ông Nguyễn Chí Kiên, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thaigroup, cùng đại diện các cơ quan báo chí, ban huấn luyện, cầu thủ và đông đảo người hâm mộ CLB Ninh Bình.

Lễ xuất quân của CLB Ninh Bình

Các đại biểu, quan khách đến dự lễ xuất quân

CLB Ninh Bình bước vào mùa giải mới với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một chiến lược phát triển toàn diện. Chủ tịch CLB, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, chia sẻ: “CLB Ninh Bình chính thức góp mặt tại V-League, đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử bóng đá của cố đô Hoa Lư. Chúng tôi cam kết phát triển bóng đá Ninh Bình với chiến lược đồng bộ, bền vững và giàu bản sắc".

Để đạt được mục tiêu này, CLB Ninh Bình đã đầu tư mạnh mẽ vào đội ngũ huấn luyện và cơ sở vật chất. Ban huấn luyện được dẫn dắt bởi các HLV giàu kinh nghiệm đến từ Tây Ban Nha, hứa hẹn mang lại lối chơi tấn công hấp dẫn và khoa học. Không chỉ vậy, đội bóng còn bổ sung nhiều cầu thủ nội và ngoại binh chất lượng.

Chủ tịch CLB Nguyễn Ngọc Mỹ Anh nhận hoa từ Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc (đứng giữa)

Đội hình CLB Ninh Bình mùa giải 2025-2026 sẽ có sự góp mặt của những trụ cột như Hoàng Đức và Văn Lâm, những ngôi sao sáng giá của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, những tuyển thủ tài năng khác như Đức Chiến, Châu Ngọc Quang, Bảo Toàn, cùng tiền vệ triển vọng Trần Thành Trung từ Bulgaria, hứa hẹn sẽ mang đến sự mới mẻ và sức mạnh cho tuyến giữa của đội bóng.

HLV Gerard Albadalejo (người Tây Ban Nha) của CLB Ninh Bình

Không thể không nhắc đến sự gia nhập của các ngoại binh chất lượng, những cầu thủ hứa hẹn sẽ tạo ra sự khác biệt và hỗ trợ mạnh mẽ cho đội bóng trong hành trình giành thành tích cao tại V-League. Nhóm ngoại binh gồm Daniel Da Silva Dos Anjos, Gustavo Henrique Rodrigues, Almeida Santos Janclesio, Magno Candido Silveira Geovane, Marcelino Patrick

Cơ sở vật chất hiện đại, hướng đến sự bền vững

Theo Chủ tịch CLB Ninh Bình, SVĐ Ninh Bình được nâng cấp đạt chuẩn V-League, không chỉ đáp ứng yêu cầu thi đấu mà còn đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người hâm mộ. Cùng với đó, trung tâm tập luyện hiện đại được xây dựng nhằm phục vụ cho đội 1 và các tuyến trẻ, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển của bóng đá Ninh Bình trong tương lai.

Dàn nội binh - ngoại binh của CLB Ninh Bình

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội bóng đặt mục tiêu cao cho mùa giải 2025-2026: lọt vào tốp 3 V-League ngay trong mùa giải đầu tiên. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng với đội hình mạnh mẽ và chiến lược phát triển bền vững, CLB Ninh Bình tin tưởng vào khả năng đạt được thành công. Nếu có cơ hội, đội bóng sẽ phấn đấu để đạt thành tích cao hơn, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ bóng đá Việt Nam.