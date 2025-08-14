Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện nữ Chủ tịch CLB Ninh Bình, mục tiêu tốp 3 V-League cùng dàn nhân sự ‘sang xịn mịn’

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
14/08/2025 10:32 GMT+7

Mùa giải 2025-2026 hứa hẹn là một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá Ninh Bình khi CLB chính thức góp mặt ở sân chơi lớn nhất bóng đá quốc nội.

Chiến lược phát triển bền vững và đồng bộ của CLB Ninh Bình

Ngày 13.8, CLB Ninh Bình đã tổ chức lễ xuất quân cho mùa giải mới. Dự buổi lễ có ông Phạm Quang Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; ông Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; cùng các lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện các đơn vị tài trợ: ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Lộc Phát (LPBank); ông Nguyễn Chí Kiên, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thaigroup, cùng đại diện các cơ quan báo chí, ban huấn luyện, cầu thủ và đông đảo người hâm mộ CLB Ninh Bình.

Lộ diện nữ Chủ tịch CLB Ninh Bình, mục tiêu tốp 3 V-League cùng dàn nhân sự ‘sang xịn mịn’- Ảnh 1.

Lễ xuất quân của CLB Ninh Bình

Lộ diện nữ Chủ tịch CLB Ninh Bình, mục tiêu tốp 3 V-League cùng dàn nhân sự ‘sang xịn mịn’- Ảnh 2.

Các đại biểu, quan khách đến dự lễ xuất quân

CLB Ninh Bình bước vào mùa giải mới với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một chiến lược phát triển toàn diện. Chủ tịch CLB, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, chia sẻ: “CLB Ninh Bình chính thức góp mặt tại V-League, đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử bóng đá của cố đô Hoa Lư. Chúng tôi cam kết phát triển bóng đá Ninh Bình với chiến lược đồng bộ, bền vững và giàu bản sắc".

Để đạt được mục tiêu này, CLB Ninh Bình đã đầu tư mạnh mẽ vào đội ngũ huấn luyện và cơ sở vật chất. Ban huấn luyện được dẫn dắt bởi các HLV giàu kinh nghiệm đến từ Tây Ban Nha, hứa hẹn mang lại lối chơi tấn công hấp dẫn và khoa học. Không chỉ vậy, đội bóng còn bổ sung nhiều cầu thủ nội và ngoại binh chất lượng.

Lộ diện nữ Chủ tịch CLB Ninh Bình, mục tiêu tốp 3 V-League cùng dàn nhân sự ‘sang xịn mịn’- Ảnh 3.

Chủ tịch CLB Nguyễn Ngọc Mỹ Anh nhận hoa từ Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc (đứng giữa)

Đội hình CLB Ninh Bình mùa giải 2025-2026 sẽ có sự góp mặt của những trụ cột như Hoàng Đức và Văn Lâm, những ngôi sao sáng giá của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, những tuyển thủ tài năng khác như Đức Chiến, Châu Ngọc Quang, Bảo Toàn, cùng tiền vệ triển vọng Trần Thành Trung từ Bulgaria, hứa hẹn sẽ mang đến sự mới mẻ và sức mạnh cho tuyến giữa của đội bóng.

Lộ diện nữ Chủ tịch CLB Ninh Bình, mục tiêu tốp 3 V-League cùng dàn nhân sự ‘sang xịn mịn’- Ảnh 4.

HLV Gerard Albadalejo (người Tây Ban Nha) của CLB Ninh Bình

Không thể không nhắc đến sự gia nhập của các ngoại binh chất lượng, những cầu thủ hứa hẹn sẽ tạo ra sự khác biệt và hỗ trợ mạnh mẽ cho đội bóng trong hành trình giành thành tích cao tại V-League. Nhóm ngoại binh gồm Daniel Da Silva Dos Anjos, Gustavo Henrique Rodrigues, Almeida Santos Janclesio, Magno Candido Silveira Geovane, Marcelino Patrick

Cơ sở vật chất hiện đại, hướng đến sự bền vững

Theo Chủ tịch CLB Ninh Bình, SVĐ Ninh Bình được nâng cấp đạt chuẩn V-League, không chỉ đáp ứng yêu cầu thi đấu mà còn đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người hâm mộ. Cùng với đó, trung tâm tập luyện hiện đại được xây dựng nhằm phục vụ cho đội 1 và các tuyến trẻ, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển của bóng đá Ninh Bình trong tương lai.

Lộ diện nữ Chủ tịch CLB Ninh Bình, mục tiêu tốp 3 V-League cùng dàn nhân sự ‘sang xịn mịn’- Ảnh 5.

Dàn nội binh - ngoại binh của CLB Ninh Bình

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội bóng đặt mục tiêu cao cho mùa giải 2025-2026: lọt vào tốp 3 V-League ngay trong mùa giải đầu tiên. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng với đội hình mạnh mẽ và chiến lược phát triển bền vững, CLB Ninh Bình tin tưởng vào khả năng đạt được thành công. Nếu có cơ hội, đội bóng sẽ phấn đấu để đạt thành tích cao hơn, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Tin liên quan

Báo chí Úc ca ngợi đội nhà, đội tuyển nữ Việt Nam đương đầu đối thủ xứng tầm

Báo chí Úc không ngừng ca ngợi màn trình diễn ấn tượng của đội U.23 nữ Úc tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, khi họ giành vé vào bán kết sau chiến thắng hủy diệt 9-0 trước Timor Leste.

Lịch thi đấu mới nhất vòng khai màn V-League: Mùa giải hấp dẫn nhất lịch sử sắp xuất hiện?

U.23 Việt Nam sẽ mạnh hơn ở vòng loại châu Á

Khám phá thêm chủ đề

CLB Ninh Bình V-League tốp 3 Hoàng Đức nội binh Ngoại binh Trần Thành Trung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận