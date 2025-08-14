Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HAGL ra mắt thủ môn cao 1,94 m dự V-League

Thu Bồn
Thu Bồn
14/08/2025 18:48 GMT+7

Danh sách đăng ký dự V-League 2025 - 2025 có 2 thủ môn cao hơn 1,9 m. Tân binh của đội bóng phố núi thậm chí còn cao hơn cả ngôi sao của đội tuyển U.23 Việt Nam - Trần Trung Kiên (1,91 m).

Trong danh sách dự V-League mùa giải 2025 - 2026, HAGL đăng ký 4 thủ môn là Trần Trung Kiên, Huỳnh Trần Bảo Duy, Phan Đình Vũ Hải và Nguyễn Vũ Khang. Trong số này, sự bất ngờ đến từ cái tên Nguyễn Vũ Khang. Bởi trước đó, người gác đền sinh năm 2005 được cho là đã cập bến CLB Ninh Bình.

HAGL có 5 cầu thủ cao trên 1,9 m

Trong chuyến tập huấn tiền mùa giải của HAGL tại Thái Lan, Nguyễn Vũ Khang cũng góp mặt. Và lúc này, anh chính thức được đứng vào hàng ngũ đội bóng phố núi tranh tài sân chơi bóng đá cao nhất Việt Nam. Việc khoác áo HAGL cũng là tín hiệu tích cực cho bản thân Vũ Khang, bởi đội chủ sân Pleiku từ trước đến nay luôn tạo nhiều cơ hội cho cầu thủ trẻ.

Nguyễn Vũ Khang được đào tạo tại Học viện bóng đá HAGL, nhưng chưa từng bắt chính ở đội một của HAGL tại V-League. Còn tại những giải trẻ cấp quốc gia, người gác đền 20 tuổi cũng chỉ mới chỉ để gây chú ý nhờ chiều cao nổi bật, chứ chưa thể để lại dấu ấn đáng kể về mặt chuyên môn. Những thông tin trước đây cho biết Vũ Khang cao 1,97 m. Tuy nhiên, trong danh sách đăng ký thi đấu của HAGL trên trang chủ V-League, chiều cao của Vũ Khang chỉ là 1,94 m.

HAGL ra mắt thủ môn cao 1,94 m dự V-League- Ảnh 1.

Nguyễn Vũ Khang từng có thời gian khoác áo CLB Kon Tum

ẢNH: FBNV

Với chiều cao 1,94 m, Vũ Khang là thủ môn cao nhất ở HAGL, nhỉnh hơn cả ngôi sao của U.23 Việt Nam - Trần Trung Kiên (1,91 m). Nếu tính cả đội HAGL, Vũ Khang cao thứ hai, xếp sau trung vệ Đinh Quang Kiệt (1,95 m).

Vào lúc này, hàng thủ đội bóng phố núi hiện tại có sở hữu đến 5 "cây sào" cao từ 1,9 m trở lên là: thủ môn Trần Trung Kiên, Nguyễn Vũ Khang, trung vệ Đinh Quang Kiệt, trung vệ Khevin Rodrigo (cao 1,92 m) và Jairo Rodrigues (cao 1,9 m).

HAGL sẽ đá trận đầu tiên ở V-League mùa 2025 - 2026 vào lúc 17 giờ ngày 17.8. Trong trận này, đội bóng phố núi chạm trán với CLB Becamex TP.HCM. Đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi có lợi thế được thi đấu trên sân nhà Pleiku ở trận ra quân.

